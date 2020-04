Jason Bateman explique pourquoi il n’a pas réalisé le remake de Clue

Il a été rapporté en septembre que Jason Bateman était en pourparlers à la fois direct et co-star dans le prochain remake de Clue. Dans une interview avec Collider, Bateman a expliqué qu’il avait abandonné le projet en février en raison de son engagement envers la série Netflix Ozark.

Il a dit: “[Clue is] quelque chose que nous étions sur le point de commencer, mais comme il s’est avéré que quelque chose de cette taille prend beaucoup, beaucoup plus de temps à faire que ce que le hiatus saisonnier a pu accueillir. Cela aurait trop repoussé le début de cette saison. Donc, malheureusement, j’ai dû abandonner cela. Mais si c’est toujours là quand Ozark est terminé, j’adorerais le faire. Mais qui sait, ils pourraient y mettre un directeur différent avant cela. Nous verrons. Malheureusement, ma capacité à diriger des longs métrages est vraiment un peu – il y a une certaine taille de film pour laquelle je ne peux tout simplement pas me qualifier [right now] à cause du temps que je peux donner en préparation, en tournage et en post. “

Le nouvel indice a été écrit par Rhett Reese et Paul Wernick de Deadpool, et mettra en vedette Ryan Reynolds.