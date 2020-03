Jason Blum aimerait faire un film de Frankenstein

Jason Blum veut faire un Frankenstein film. Blum est le fondateur de Blumhouse Productions, qui opère actuellement dans le cadre d’un accord de production de premier regard avec Universal Pictures. La société se concentre principalement sur le genre horreur / thriller et est responsable de films tels que Saw, Insidious, Get Out et le redémarrage d’Halloween. Ils ont, à l’occasion, plongé leurs orteils dans des drames plus directs avec des films comme Whiplash.

Le modèle Blumhouse s’est révélé très efficace dans le paysage hollywoodien. La société vise à produire des films avec un budget relativement petit, ouvrant la porte à des profits encore plus importants. Get Out, par exemple, a été réalisé pour 4,5 millions de dollars et a rapporté environ 255 millions de dollars au box-office mondial. Cela va à l’encontre de la tendance récente des gros blockbusters ayant des budgets de plus en plus importants. Il n’est pas rare que le nouveau film de super-héros coûte des centaines de millions de dollars à produire. Jason Blum, d’autre part, est plus soucieux d’utiliser des budgets plus petits pour favoriser des talents créatifs comme James Wan ou Jordan Peele.

Maintenant, selon le podcast The Evolution of Horror (via ComicBook), les fans pourraient être un peu plus près de Frankenstein, l’histoire classique de Mary Shelley, obtenant le traitement Blumhouse. Cela ne veut pas dire que quelque chose est en cours de développement, mais que Jason Blum serait intéressé à aborder le matériel. Blum a déclaré en ce qui concerne l’histoire de Frankenstein: “J’adorerais essayer et j’attends la bonne idée.” Après qu’Universal lui a donné le règne d’un personnage comme The Invisible Man, Blum semble penser qu’il pourrait réussir à aborder d’autres matériaux similaires.

Blumhouse a fait la une des journaux le week-end dernier avec l’ouverture de The Invisible Man, réalisé par Leigh Whannell. Le film met en vedette Elisabeth Moss et donne une tournure contemporaine à l’histoire originale de H.G. Well. Le film a reçu 91% de critiques sur Rotten Tomatoes et a obtenu une cote d’approbation de 88% des fans. Cela, combiné avec l’ouverture de 29 millions de dollars sur trois jours et son budget de 7 millions de dollars, fait de la sortie une autre grande victoire pour l’entreprise.

Cette nouvelle semble appropriée compte tenu du succès que Blumhouse vient d’avoir de réorganiser un personnage monstre classique. Le succès d’un film comme The Invisible Man est la preuve que, quand il est bien fait, le public afflue vers les théâtres pour voir ce type d’histoires. Alors que The Mummy n’a pas réussi en 2017 à lancer un univers cinématographique sombre pour Universal, The Invisible Man ne suivra pas un sort similaire. Bien que Jason Blum ne cherche peut-être pas à créer un univers cinématographique semblable à celui des Avengers avec les films de sa société, il peut être motivé à continuer à soutenir des tours similaires et modernes sur les contes de monstres classiques. Le monstre de Frankenstein est un personnage parfait pour cela. Les itérations récentes, comme moi, Frankenstein et Victor Frankenstein, n’ont pas bien fonctionné de manière critique ou au box-office. Si cela était fait correctement, Frankenstein L’idée pourrait attirer beaucoup d’attention et fournir à Blumhouse un autre énorme succès financier et critique.

Source: L’évolution de l’horreur (via ComicBook)

