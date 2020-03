Jason Blum désigne «Frankenstein» comme futur projet

Après le succès critique et commercial du film Universal Pictures et Blumhouse Productions, ‘The Invisible Man’ (il a levé 56 millions de dollars pour un budget de 7 millions et a une approbation de 91% dans Rotten Tomatoes), Jason Blum, Fondateur et PDG de Blumhouse, a déjà dans la ligne de mire un autre projet lié aux monstres d’Universal.

Lors d’une interview sur le podcast “The Evolution of Horror”, l’exécutif a révélé qu’ils ne développaient actuellement aucun autre remake, bien qu’il ait ajouté qu’il aimerait refaire le classique de l’horreur de 1931, «Frankenstein‘, à son tour adaptation de l’œuvre littéraire de l’écrivaine anglaise Mary Shelley publiée en 1818.

“J’adorerais faire Frankenstein”, a déclaré Blum. “J’ai demandé à nos cinéastes d’essayer de redécouvrir Frankenstein. Je ne sais pas si quelqu’un d’autre le fait, je n’en sais rien, mais j’aimerais l’essayer et j’attends cette excellente idée.” L’homme invisible “, je suis d’accord, est Comment les meilleures idées se sentent: “Dieu, est-ce si évident, pourquoi cela ne s’est-il pas produit avant?” Si nous pouvions arriver à quelque chose d’aussi bon pour Frankenstein, j’aimerais essayer. “

Si Blumhouse Production finit par produire un film de Frankenstein, cela s’ajoutera à une liste croissante de monstres universels qui incluent «Dark Army» de Paul Feig; «Renfield», histoire réalisée par Dexter Fletcher centrée sur le personnage tiré du roman «Drcula» de Bram Stoker; «Invisible Woman», sous la direction d’Elizabeth Banks; ou ‘The Bride of Frankenstein’, produit par Amy Pascal.

Dans des nouvelles connexes, The Hollywood Reporter rapporte que James Wan et Universal Pictures se sont associés pour faire un nouveau film monstre sans titre défini avec un script de Robbie Thompson, scénariste et co-producteur exécutif de “ Supernatural ” (CW). Wan n’a pas réalisé le projet, mais l’a produit uniquement via son label Atomic Monster.

En plus et à en juger par son histoire, ce projet pourrait également être lié à Frankenstein, car nous parlons d’une version moderne de l’un des classiques Universal dont l’histoire, dans la lignée de films comme «Disturbia», se concentre sur un groupe d’adolescents qui ils découvrent qu’un voisin construit un monstre dans leur sous-sol.