Jason Blum promet Halloween Kills La bande-annonce arrive bientôt

Un fan a récemment interrogé Jason Blum des Blumhouse Studios sur la bande-annonce des Halloween Kills à venir, une suite directe de la suite / du redémarrage de 2018. Blum a déclaré que la bande-annonce arriverait «bientôt».

Il a écrit sur Twitter: «Nous le peaufinons. Je vais te dire quelque chose. Ça a l’air vraiment bien. Sooon !! ”

Halloween Kills a été réalisé par David Gordon Green à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Danny McBride et Scott Teems. Il met en vedette Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Anthony Michael Hall, Kyle Richards, Charles Cyphers, Nancy Stephens, Dylan Arnold, Robert Longstreet et Nick Castle et James Jude Courtney dans le rôle de Michael Myers / The Shape. Il est actuellement prévu d’arriver le 16 octobre.

– Jason Blum (@jason_blum) 29 mars 2020