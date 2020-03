Jason Statham quitte la comédie d’action ‘The Man From Toronto’

Selon Deadline, Jason Statham («Megalodn») a décidé de quitter«L’homme de Toronto», une comédie d’action qui allait jouer aux côtés de Kevin Hart (“Jumanji: Next level”) et devait commencer le tournage dans un mois.

La raison n’est autre que les différences créatives entre l’acteur et Sony Pictures, car Statham a l’intention de faire un film beaucoup plus audacieux avec une cote R, tandis que le studio a jugé cette proposition inappropriée puisque le film a sa date de première pour le week-end de l’action. Merci

Les médias avancent également que l’étude maintiendra Hart au bord du projet et communiquera prochainement un substitut à Statham (qui allait jouer un tueur à gages), car l’idée est de respecter le calendrier prévu.

La bande utilise un cas d’identité erroné comme point de départ. Une série d’événements a conduit le tueur le plus meurtrier du monde, connu sous le nom de Toronto Man, à rester sur Airbnb avec un New Yorkais très particulier. Il y a alors un affrontement de personnalités … et un affrontement avec des tueurs meurtriers.

Patrick Hughes, réalisateur de films tels que “ The Mercenaries 3 ” et “ The Other Bodyguard ”, dirige le film à partir d’un scénario écrit par Robbie Fox (“ Playing for Keeps ”), qui a conçu l’histoire aux côtés de Jason Blumenthal (‘ Maîtres de l’Univers ‘). Blumenthal a également réalisé le projet avec ses partenaires d’Escape Artists, Todd Black et Steve Tisch.

Le studio espère commencer la production dans les prochaines semaines, en vue d’une sortie prévue le 20 novembre 2020.