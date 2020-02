Javier Cmara, Griselda Siciliani, Beln Cuesta et Alberto San Juan dans ‘Sentimental’, le nouveau film Cesc Gay

Filmax a publié les deux premières images de «Sentimental», la nouvelle comédie écrite et dirigée par Cesc Gay qui a un casting dirigé par Javier Cmara, Griselda Siciliani, Beln Cuesta et Alberto San Juan.

Le film, dont le tournage a commencé le 9 décembre dans la ville de Barcelone, est une production d’Impossible Films et Sentimentalfilm AIE qui a la participation de RTVE, Movistar + et TVC et qui atteint les cinémas espagnols à la fin de l’année Main Filmax.

«Sentimental» est l’adaptation cinématographique de «Les voisins d’en haut», la pièce de Cesc Gay lui-même sortie en 2015 à Barcelone. Une œuvre dont le succès international l’a amené à sortir des versions dans des pays comme l’Argentine, le Chili, le Portugal, la Colombie ou le Mexique, accumulant déjà plus d’un demi-million de téléspectateurs dans le monde.

Le travail et évidemment le film tournent autour de Julio et Ana, un couple depuis plus de quinze ans. Un couple qui ne regarde plus ni ne touche et qui a fait au quotidien lutter contre le langage et l’essence de leur relation.

Mais ce soir, Ana a invité ses voisins, Salva et Laura. Un couple plus jeune qu’eux et qui dès le premier jour les a accueillis avec beaucoup de gentillesse et de sympathie. Bien que leurs “bruits” soient devenus une nuisance pour Julio et Ana … ou peut-être un stimulus.

Ce soir, les voisins seront la cause et les victimes d’un tsunami avec une proposition inhabituelle et surprenante. Les quatre ne peuvent pas éviter une soirée excessive et catrtica …

«Sentimental» C’est le retour sur grand écran du chef de ‘Truman’, lauréat du film 2015 de cinq prix Goya, dont les meilleurs scripts et la meilleure réalisation pour Cesc Gay lui-même, après son raid télévisé avec «Flix», la grande série Movistar + originale avec Leonardo Sbaraglia que nous avons toujours recommandé d’ici.

