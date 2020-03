Je sais que c’est vrai. Bande-annonce de «La vérité indéniable», le nouveau Derek Cianfrance

HBO a publié la bande-annonce officielle de «La vérité indéniable», une mini-série de six épisodes mettant en vedette Mark Ruffalo qui incarne les deux frères jumeaux identiques, Dominick et Thomas Birdsey, dans une histoire de famille qui relate leurs vies parallèles avec des notes de brochet, de trahison, de sacrifice et de pardon.

Situé dans la ville fictive de Three Rivers, Connecticut, la série montre Dominick et Thomas à différentes étapes de leur vie, en commençant dans leur présent au début des années 1990 avec les deux frères proches de l’âge moyen, et en alternance avec Les souvenirs de Dominick de sa jeunesse et de son enfance.

Melissa Leo joue Ma (Concettina Ipolita Tempesta Birdsey), mère de Dominick et Thomas; Rosie O’Donnell à Lisa Sheffer, travailleuse sociale de l’unité 2 au Hatch Forensic Institute; Archie Panjabi au Dr Patel, psychologue de Thomas; Imogen Poots à Joy Hanks, la petite amie de Dominick; John Procaccino à Ray Birdsey, le beau-père de Dominick et Thomas; Rob Huebel à Leo, le meilleur ami de Dominick; Philip Ettinger à Dominick et Thomas Birdsey dans leur jeunesse; Aisling Franciosi au jeune Dessa Constantine; Michael Greyeyes à Ralph Drinkwater, un ancien camarade de classe de la jeunesse de Dominick et Thomas dont la vie croise une fois de plus avec Dominick; Guillermo Daz au sergent Mercado; Marcello Fonte à Domenico Onofrio Tempesta, le grand-père maternel sicilien de Dominick et Thomas; Bruce Greenwood au Dr Hume, président du conseil d’administration du Hatch Forensic Institute; Brian Goodman à Al, un officier supérieur de police; Juliette Lewis à Nedra Frank, une étudiante diplômée égoïste embauchée par Dominick; et Kathryn Hahn à Dessa Constantine, l’ex-femme de Dominick.

La série est écrite et réalisée par Derek Cianfrance (‘Blue Valentine’, ‘The Light Among the Ocans’), également producteur exécutif aux côtés de Ben Browning et Glen Basner, au nom de FilmNation Entertainment, et Mark Ruffalo au nom de Willi Hill Productions , avec Gregg Fienberg, Lynette Howell Taylor, Wally Lamb, Anya Epstein et Jamie Patricof comme coproducteurs exécutifs.

Basé sur le roman de Wally Lamb «Je sais que cela est vrai», le premier épisode de «La vérité indéniable» sortira sur HBO Espagne le 28 avril.

