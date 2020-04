Je suis une légende et l’erreur du vaccin – HITC

Avec une histoire post-apocalyptique solide, une performance fantastique de Will Smith, le favori de tous et des monstres terrifiants, I Am Legend est un film de science-fiction / d’horreur classique aimé par des millions de personnes. Cependant, il y a une erreur flagrante en ce qui concerne la solution vaccinale offerte dans le film.

La prémisse est simple – une maladie d’origine humaine a anéanti la plupart de l’humanité et transformé de nombreux restants en monstres ressemblant à des vampires.

Le Dr Robert Neville (Smith) passe ses journées à explorer les ruines de New York avec son chien tout en essayant de développer un remède contre la maladie.

Lorsque deux survivants se présentent à sa porte, Neville doit choisir de les condamner à une mort certaine dans le monde extérieur ou de leur donner un sanctuaire, mais risquer que des monstres trouvent sa maison.

La conclusion palpitante voit les monstres percer les défenses domestiques de Neville juste au moment où il développe un remède. Dans la fin originale de I Am Legend, Neville sacrifie sa vie pour protéger les survivants et son sérum qui sauve le monde. La fin alternative voit Neville libéré par les monstres après avoir guéri l’un d’eux.

Notre problème scientifique repose sur le remède lui-même, qui annule toute la base de Neville travaillant sur un vaccin. Voici un aperçu de l’énigme, publié pour la première fois sur le site Web soeur The Focus.

La pandémie de Krippin expliquée

En 2009, le Dr Alice Krippin, une scientifique britannique incarnée par Emma Thompson, réorganise génétiquement le virus de la rougeole pour guérir le cancer. Initialement, le virus est considéré comme un «remède miracle» lorsque les 10 009 patients survivent aux essais cliniques et sont jugés indemnes de la maladie.

Malheureusement, ils commencent alors à ressentir des symptômes semblables à la rage, à devenir fou furieux et à mordre n’importe qui à portée de main, propageant le virus par contact sang-salive.

Malgré les meilleurs efforts de l’armée pour contenir le virus, il s’échappe du laboratoire de Manhattan et se transforme en une souche létale aéroportée qui se propage à travers la planète.

Immunité et Darkseekers

En quelques mois, le virus Krippin a tué 90% de l’humanité, environ 5,4 milliards de personnes, et transformé 9,8% de la population, environ 558 millions, en machines à tuer appelées Darkseekers.

Les 0,2% restants de la population humaine auraient une mutation génétique qui empêche le virus d’affecter leur corps. Surtout, le film décrit les personnes non infectées comme «naturellement immunisées» plutôt que comme des patients qui ont développé une immunité par le rétablissement.

Une fois que le virus infecte quelqu’un, la maladie submerge son corps en 48 heures, période pendant laquelle l’hôte souffre d’une fièvre extrêmement élevée et de saignements oculaires, tout en vomissant du sang.

Selon la tradition d’I Am Legend, l’hôte développe alors «un comportement primitif, une soif de sang vicieuse» et considère les personnes non infectées comme des «monstres qui doivent être détruits». Ils «embrassent également le nouveau pouvoir» que le virus Krippin leur a donné.

Le virus Krippin provoque également l’albinisme, la perte totale des cheveux, les pupilles dilatées et une intolérance extrême à la lumière ultraviolette. À ce stade, l’hôte est considéré comme un Darkseeker.

Fait intéressant, les caractéristiques terrifiantes de Darkseekers sont enracinées dans la biologie de base. Par exemple, le virus provoque une défection de la glande surrénale, ce qui signifie que le corps produit constamment de l’adrénaline excessive.

Cette poussée d’adrénaline extrême explique non seulement la force et l’agilité améliorées des Darkseekers, mais aussi leur métabolisme, leur fréquence cardiaque, leur débit sanguin et leur température corporelle accrus.

L’énigme de la guérison

Neville construit un laboratoire de virologie dans son sous-sol et utilise son propre sang comme ingrédient de base pour ce qu’il espère être un remède contre le virus Krippin.

Là est le problème. Vous ne pouvez pas développer de remède en utilisant le sang d’une personne naturellement immunisée contre cette maladie en raison d’une mutation génétique. Ce n’est pas ainsi que fonctionne le développement d’un vaccin et, en tant que virologue, Neville devrait le savoir.

Un vaccin fonctionne en utilisant une forme affaiblie ou inactive d’un virus / bactérie pour déclencher une réponse immunitaire par l’hôte. Le corps réagit comme s’il s’agissait d’une véritable infection, produisant des anticorps pour combattre la maladie et des cellules qui se souviendront comment combattre cette maladie à l’avenir.

Pour produire un vaccin à partir du sang d’une personne, une personne doit avoir les bons anticorps dans son système, qui savent comment combattre l’infection.

Parce que Neville est naturellement immunisé contre le virus grâce à sa mutation génétique, il n’aura jamais eu de réponse immunitaire au virus. Cela signifie qu’il n’aura pas d’anticorps Krippin dans le sang.

Je suis une légende contre la réalité

En réalité, si Neville veut créer un remède contre le virus Krippin, il devrait commencer par le sang Darkseeker et travailler à développer une forme affaiblie du virus qui pourrait être utilisée comme déclencheur immunologique.

Travailler pour trouver un remède peut occuper Neville suffisamment occupé pour rester sain d’esprit dans son monde post-apocalyptique. Cependant, en tant que «virologue expert», il doit comprendre les bases du développement de vaccins et réaliser qu’il a gaspillé trois ans de ressources sur quelque chose de médicalement impossible.

Je suis une légende? Plus comme j’oublie l’immunologie de base.

