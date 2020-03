Jean Grey fait peau neuve avec le X-Men One-Shot géant!

S’il y a une chose pour laquelle les X-Men sont connus, c’est la lutte contre l’injustice et les inégalités dans un monde qui craint les mutants. S’il y a une DEUXIÈME chose, X Men sont connus pour leur sens aigu de la mode. Les Mutants de Marvel ont eu de nombreux looks différents au fil des décennies, que ce soit leurs costumes en cuir noir de la série de longs métrages, leurs tenues personnalisées colorées qui ont commencé dans les années 70 ou leurs costumes en uniforme bleu et jaune de leurs débuts dans les années 60. Les X-Men changent constamment de look et les fans ne semblent jamais en avoir assez.

Depuis que les X-Men ont été relancés avec succès par Marvel au cours de la dernière année, cette fière tendance de la mode s’est poursuivie. Jean Gray change encore une fois de look. Si vous n’avez pas suivi les nombreux livres X différents qui ont été récemment sur les étagères des magasins, Jean a récemment secoué son uniforme Marvel Girl classique. C’était la deuxième tenue que Jean portait dans les bandes dessinées lorsque l’équipe a abandonné leur ancienne école bleu et jaune.

Maintenant qu’elle et Emma Frost ont titré leur propre one-shot Giant-Size X-Men, Jean opte pour une conception de costumes plus récente mais avec son schéma de couleurs vert et jaune classique.

L’artiste Russell Dauterman a expliqué à Newsarama pourquoi ce look lui plaisait:

Newsarama: Emma et Jean ont des tenues très distinctes sur la couverture de ce one-shot. Quelle contribution avez-vous apportée à ces créations, adaptées de costumes classiques? Il semble que les X-Men soient prêts à changer de mode ces jours-ci.

Dauterman: Jonathan et le bureau X semblaient ouverts à changer les costumes, alors j’ai suggéré ce look pour Jean. Le costume est essentiellement son X-Men conçu par Mahmud Asrar: look rouge – je l’ai modifié et changé les couleurs pour l’adapter à son schéma de couleurs actuel. J’adore ce look de Red et je voulais Jean dans quelque chose de moderne.

À l’époque, les X-Men avaient tendance à garder leurs costumes plus ou moins les mêmes pendant des années. Au fil du temps, cependant, leur apparence a tendance à changer de plus en plus fréquemment. Même Cyclope a subi plusieurs variations uniformes, ne laissant même pas quelque chose comme mourir et ressusciter l’empêcher de tester une nouvelle tenue. Wolverine est probablement l’un des X-Men les plus cohérents en matière d’uniformes, sauf si vous parlez de son homologue sur grand écran. Même son costume marron le plus actuel est à peine différent de celui qu’il portait auparavant.

Quand on y va, Jean Gray a toujours été l’un de ces X-Men qui a du mal à trouver un uniforme définitif. À l’exception de sa tenue lorsqu’elle devient le Phoenix, il est difficile de dire lequel de ses costumes un fan décrirait comme son plus emblématique. Du côté positif, cela donne aux artistes comme Dauterman beaucoup d’espace pour expérimenter. Capture X-Men géant: Jean Gray et Emma Frost, en magasin maintenant.

