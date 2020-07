Jedi célèbre dans la bataille finale de Star Wars: la montée de Skywalker

Partager

Un fan a créé un montage de la bataille finale de Star Wars: Skywalker’s Ascent où il a inclus les fantômes de la force du Jedi le plus connu de la saga.

Le résultat est tout simplement spectaculaire. Je souhaite que nous aurions pu voir cette scène comme ça dans les théâtres. Depuis la fin du film Star Wars: The Rise of Skywalker il y a une grande confrontation entre Roi et le Empereur Palpatine, elle entend les voix des Jedi l’aider à rassembler suffisamment de force pour gagner. Mais nous n’avons jamais pu voir aucun de ces fantômes de force. Heureusement, un fan a fait un excellent montage et nous vous laissons ci-dessous.

Nous pouvons voir Yoda, Obi Wan-Knobi, Luke Skywalker et Anakin Skywalker aider Rey. Qu’est-ce que tu penses? Est-ce que cela améliore le montage original de Star Wars: Rise of Skywalker? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Après la nouvelle trilogie, l’avenir de la saga est assez prometteur.

peut être Star Wars: The Rise of Skywalker Et la nouvelle trilogie en général n’était pas tout ce que les fans attendaient, mais au moins ils ont mis fin à la saga Skywalker et maintenant il est temps de penser à l’avenir. Les plans les plus immédiats sont dans la série télévisée. Nous verrons donc la deuxième saison de Le Mandalorien et les nouvelles aventures de Cassin Andor et Obi Wan Kenobi. Ils préparent également d’autres séries qui donneront bientôt de nouvelles informations.

Il y a aussi un nouveau film qui sera réalisé par Taika waititi, qui a atteint la renommée internationale pour la réalisation Thor: Ragnarok (2017) et qui Thor: Amour et tonnerre (2022). Bien que pour l’instant, nous ne connaissions pas beaucoup de détails sur ce que ce sera et à quel moment de la saga elle sera définie. Mais espérons qu’il réussira très bien et qu’il dépassera les résultats de Star Wars: The Rise of Skywalker, puisqu’elle a levé 1 074 millions de dollars dans le monde. Un chiffre quelque peu bas si on le compare avec le Épisode VII (2 068 millions) et la Épisode VIII (1 332 millions).

