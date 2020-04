Jeff Chan dirigera la comédie romantique «Singles Day» pour New Line

VaThe Hollywood Reporter rapporte que les cinéastes de la relève Jeff Chan et Andrew Rhymer ont signé pour jouer une comédie romantique pour New Line Cinema intitulée«Journée des célibataires»Chan en tant que réalisateur et Rhymer en tant que producteur reprendront ce nouveau film dont le scénario sera également revu à partir d’un premier sketch de Lillian Yu.

Chan et Rhymer ont obtenu une reconnaissance critique et publique après leur premier long métrage en 2019, “ Plus One ”, un film qui a été présenté en avant-première au Festival du film de Tribeca, où ils ont remporté le prix du public. De plus, ils ont été scénaristes pour la série humoristique de Hulu, «PEN15».

«Singles Day» sera une comédie romantique centrée sur un festival chinois organisé chaque année le 11 novembre (11-11, faisant référence à la «solitude» de celui qui la célèbre). C’est une sorte d’anti-Valentin qui est née à l’Université de Nanjing en 1993, une journée nationale pour les célibataires qui est principalement appréciée par les jeunes du pays.

Produit par Chris Bender («Just Friends») et Jake Weiner pour Good Fear, l’idée est d’utiliser le concept de plusieurs histoires qui sont en quelque sorte liées. N’oublions pas que New Line a de l’expérience dans ce type de films axés sur les vacances, sans aller plus loin, les «Stories of Valentine» elles-mêmes.