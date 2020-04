Jeff Goldblum a récemment été critiqué sur les réseaux sociaux

Partager

Jeff Goldblum a récemment participé au célèbre programme RuPaul’s Drag Race. Là, l’acteur a fait un commentaire controversé qui n’a pas été bien reçu sur les réseaux sociaux, pour lequel il a été fortement critiqué.

Dans le dernier épisode diffusé de Course de dragsters de RuPaul les juges invités étaient deux acteurs: Rachel Bloom de Ex-petite amie folle y Jeff Goldblum, l’acteur emblématique de Parc jurassique, contributeur récurrent à Wes Anderson et que nous avons également vu dans différents films de Marvel. L’acteur a soulevé un débat sur les réseaux sociaux sur l’homophobie et le machisme en Islam.

Tout a commencé avec le look de l’une des participantes, Jackie Cox, qui est sortie sur le podium habillée en caftan et en hijab en hommage à sa famille d’origine iranienne. Au sein du panel de juges, Jeff Goldblum a voulu parler à la candidate de son choix, lui demandant si elle était une personne religieuse. “Je ne le suis pas”, a répondu Cox, de son vrai nom Darius Rose. “Honnêtement, cette robe représente l’importance et la nécessité de donner de la visibilité aux minorités religieuses dans ce pays.”

La réponse de Jeff Goldblum est ce qui a alimenté le débat sur les réseaux sociaux: “Cette religion n’est-elle pas contre l’homosexualité et contre les femmes? Cela ne complique-t-il pas les choses? Je réfléchis et je pense à voix haute et je suis probablement stupide. “

Une opinion qui ne s’est pas bien terminée

La réponse de RuPaul La réflexion de l’acteur était que «la« traînée »a toujours été en charge de secouer l’arbre, pour ainsi dire. Cette conception a beaucoup de couches. S’il y a un endroit pour faire quelque chose comme ça, c’est cette étape. » Avant le débat, la candidate a fondu en larmes et a admis que c’était une question complexe et elle-même avait des problèmes avec la façon dont le Moyen-Orient traitait les personnes LGBT. «Et en même temps, j’en fais partie. La chose la plus importante pour moi est que s’il s’avère que vous êtes différent, vous devez le vivre honnêtement », a conclu Cox.

Certains téléspectateurs de l’émission ont critiqué Jeff Goldblum pour avoir contribué au sentiment anti-islam aux États-Unis, un pays qui a adopté une loi qui interdit aux personnes de la majorité des pays islamiques d’y entrer.

