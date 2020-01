Jeffrey Dean Morgan veut être dans la saison 3 des garçons

Jeffrey Dean Morgan est connu pour devenir violent dans les adaptations de bandes dessinées, donc ce n’est probablement pas choquant qu’il aimerait être dans The Boys la saison prochaine. Morgan, qui a joué le comédien dans Watchmen de Zack Snyder et dépeint Negan dans The Walking Dead, est allé sur Twitter la semaine dernière pour répondre à une question des fans sur ses réflexions sur la série. Morgan a exprimé son appréciation pour la série Amazon Prime, ainsi que sa volonté de rejoindre la série dans un rôle.

En réponse au tweet de Morgan, comme vous pouvez le voir ci-dessous, le créateur de la série Eric Kripke a suggéré d’écrire un rôle avec Morgan à l’esprit. Kripke et Morgan ont travaillé ensemble auparavant, alors que Kripke a créé The CW’s Supernatural dans lequel Morgan a joué John Winchester, le père des personnages principaux Sam et Dean, dans la première saison. Il est probable que Morgan reviendra un jour pour la dernière saison en cours, bien que cela n’ait pas été confirmé.

La saison deux des Boys arrive plus tard cette année sur Amazon Prime. Basé sur Garth Ennis et Darick Robertson, il se déroule dans un monde où les super-héros sont des célébrités et font partie de la vie quotidienne, mais sont beaucoup moins nobles et héroïques que leur attitude publique ne le suggère. La première saison a joué avec Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T.Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Kapon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell et Elisabeth Shue.

Merci @JDMorgan d’avoir diffusé l’évangile #TheBoys! Je vais te faire un marché. Saison 3. Je vais l’écrire, et si vous êtes disponible, venez le tourner! Merci pour tout l’amour, frère. # SPNReunion # TheBoystv @TheBoysTV @PrimeVideo #SPNFamily https://t.co/tI6A8UFPyV

– Eric Kripke (@therealKripke) 16 janvier 2020