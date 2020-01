Jeffrey Dean Morgan veut être dans la troisième saison

Les garçons, la série originale de AmazonIl a surpris tout le monde avec sa première saison. Tel est le cas, que même l’acteur Jeffrey Dean Morgan Il veut faire partie du casting du troisième opus.

Les garçons, le spectacle de Amazon, C’est devenu l’une des séries préférées de l’année dernière. Tant et si bien, cette fiction a rapidement renouvelé pour une deuxième saison et a même lancé sa première bande-annonce sanglante. En raison du succès, l’acteur Jeffrey Dean Morgan Il veut faire partie de la troisième saison.

Grâce à Twitter, Jeffrey Dean Morgan Il a répondu à un fan et lui a dit qu’il était très fan de Les garçons. Ce message a attiré l’attention de Eric Kripke, l’un des scénaristes de la série et ami proche de l’interprète, qui a répondu qu’il écrira quelque chose pour lui dans la troisième saison et s’il le veut, il pourra se rendre sur le tournage pour donner vie à un personnage dans les prochains épisodes, auxquels il a accepté .

Merci @JDMorgan d’avoir diffusé l’évangile #TheBoys! Je vais te faire un marché. Saison 3. Je vais l’écrire, et si vous êtes disponible, venez le tourner! Merci pour tout l’amour, frère. # SPNReunion # TheBoystv @TheBoysTV @PrimeVideo #SPNFamily https://t.co/tI6A8UFPyV

– Eric Kripke (@therealKripke) 16 janvier 2020

«J’adore les Boys, je ne peux pas attendre la deuxième saison. Anthony Starr et Karl Urban, j’irai jouer avec le groupe à tout moment. Eric Kripke le sait », tel est le message qu’il a laissé Jeffrey Dean Morgan dans votre compte personnel.

Et la réponse de son ami ne tarda pas à venir: «Merci d’avoir répandu l’Evangile des garçons. Je vous fais un marché: saison 3. Je vais l’écrire et si vous êtes disponible, venez le rouler. Merci pour tout l’amour, frère. “

Caractère en vue

Bien que l’invitation du créateur de Les garçons est sur la table, ni lui ni Jeffrey Dean Morgan Ils ont révélé le rôle que l’acteur pouvait jouer. Mais compte tenu de son passé avec les films de super-héros et les films basés sur la bande dessinée, nous ne pouvons pas penser à un meilleur ajout à la distribution de la série.

Jeffrey a déjà travaillé sur ces types de productions d’abord dans Watchmen de Zack Snydercomme Le comédien, et plus tard Batman vs Superman: l’origine de la justice comme Thomas Wayne, le père de la chauve-souris.

Les garçons Il continue de travailler dans sa deuxième saison. Ce nouvel opus n’a toujours pas de date de sortie, mais devrait arriver en milieu d’année.

Article précédentThe Batman: Zoë Kravitz a révélé la relation entre Catwoman et Batman

Article suivantMerci à Baby Yoda, Disney + a avancé sa date de sortie en Espagne

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.