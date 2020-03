Jeffrey Wright lié à Matt Reeves pour Adam West

Jeffrey Wright lié avec Matt Reeves sur le tournage de Le Batman sur Adam West. Wright apparaît dans The Batman en tant que commissaire Gordon, que Reeves dirige. Wright sera co-star aux côtés de Robert Pattinson (Bruce Wayne), Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (The Riddler) et Colin Farrell (The Penguin).

Batman a vraiment commencé à devenir plus répandu dans la culture pop une fois que Batman de Tim Burton est sorti en 1989, avec Michael Keaton. Keaton a repris le rôle de Batman Returns mais a été remplacé par Val Kilmer dans Batman Forever et George Clooney dans Batman & Robin. Seuls les deux premiers de ces films Batman ont été largement acceptés par les fans et les critiques, mais Christopher Nolan a ramené le personnage sous les projecteurs de la trilogie The Dark Knight à partir de 2005. Avant tout cela, il y avait Adam West. West a joué aux côtés de Burt Ward (Robin) pour 120 épisodes de Batman entre 1966 et 1968. La série est souvent considérée comme ringarde selon les normes d’aujourd’hui, mais Batman de West a continué d’être chéri par les fans, y compris Wright et Reeves.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Batman: la star de la série animée voulait canaliser Adam West

CNET a récemment interviewé Wright à propos de ses nombreux projets, notamment la saison 3 de Westworld, No Time to Die et The Batman. Lorsqu’on lui a demandé s’il était un fan des bandes dessinées de Batman quand il était enfant, Wright a déclaré qu’il était plus fasciné par la série Batman de West. La citation complète de Wright peut être lue ci-dessous:

“J’étais un peu un fan des bandes dessinées de Batman, et des bandes dessinées en général, en grandissant. Mais j’étais un fan de Batman Adam West fou. Et Matt Reeves, qui dirige le film, l’était aussi. Et nous en parlions et il a dit: “Dans mon esprit, ce n’était pas un camp.” Maintenant, cela ne veut pas dire que nous faisons un Adam West Batman à tous égards. Mais pour moi, c’était ma première plongée dans le cosmos Batman. Matt et Je suis d’accord que ce n’était pas un camp pour nous, c’était mortellement sérieux pour un enfant de 8 ans. Mortellement sérieux avec la technologie héroïque la plus rusée et les cloches et les sifflets de ce côté de James Bond. Si vous regardez en arrière dans contexte, mec, c’était aussi Batman que n’importe quoi. Les tons pastels rappellent les trucs originaux de Bob Kane / Bill Finger. C’était ma première introduction très appréciée dans Gotham. “

Wright a commenté que le Batman de Pattinson n’est pas basé sur la version de West, et cela semble certainement être le cas. Le Batman semble être un film Batman plus ancré et réaliste, qui a été taquiné par quelques photos de fuite et des images fixes officiellement publiées. Lorsque des photos de la combinaison Batsuit de Pattinson ont été révélées, il est devenu clair que le film s’inspirait de la série de jeux Batman: Arkham. Même les photos de la Batmobile font que The Batman semble plus réaliste car il semble être juste une voiture de muscle remplacée.

Puisque Reeves et Wright sont tous deux nés dans les années 60, il est logique qu’ils aient grandi en regardant Batman de West. De nombreux fans de bandes dessinées étaient ravis lorsque Batman est apparu, et les fans adorent encore aujourd’hui la représentation emblématique du personnage. Cela étant dit, Reeves est assez intelligent pour savoir qu’il ne pouvait pas faire un film Batman comme le personnage de West. Même si ce n’était pas campy quand il était enfant, la plupart des gens conviennent qu’il est aujourd’hui basé sur les autres variations que les cinéphiles de Batman ont vues du personnage. La série Batman de West sera toujours aimée, mais Reeves va sans aucun doute avec une approche plus sombre et plus sérieuse avec Le Batman.

Plus: Le commissaire de Batman, Gordon Moustache, peut-être révélé sur la photo

Source: CNET

Dates de sortie clés

Wonder Woman 1984 (2020)Date de sortie: 05 juin 2020

Le Batman (2021)Date de sortie: 25 juin 2021

The Suicide Squad (2021)Date de sortie: 06 août 2021

Adam noir (2021)Date de sortie: 22 déc.2021

Shazam 2 (2022)Date de sortie: 01 avr.2022

DC Super Pets (2022)Date de sortie: 20 mai 2022

Le Flash (2022)Date de sortie: 01 juil.2022

Aquaman 2 (2022)Date de sortie: 16 déc.2022

Un cascadeur de Quiet Place 2 met en danger le mariage de John Krasinski et Emily Blunt

A propos de l’auteur

Christopher est rédacteur pour ., ainsi que rédacteur à distance pour . et les autres sites Web de Valnet. Il est diplômé du Rock Valley College en 2018 avec un diplôme d’associé en arts et un certificat de spécialiste en production médiatique.

Après avoir dirigé son propre blog de cinéma pendant plus de cinq ans, Christopher a rejoint l’équipe de . en 2018 en tant que rédacteur de liste. Christopher est un aspirant pour les films d’horreur des années 80 et de monstres géants, mais a couvert un large éventail de sujets lors de son emploi chez ..

En savoir plus sur Christopher Fiduccia