Jenna Cooper n’a pas trompé Jordan Kimball, la réalité Steve dit

La réalité Steve a officiellement retiré sa prétention que Jenna Cooper avait trompé Jordan Kimball après qu’ils se soient fiancés Baccalauréat au paradis en 2018. Même si cela fait un an et demi que Reality Steve a rapporté cette histoire, de nouvelles informations qui lui ont été apportées par Jenna l’ont amené à admettre que ses reportages antérieurs étaient complètement faux.

Lors de la finale du Bachelor in Paradise 2018, Jordan a proposé à Jenna et elle a accepté. Le matin de la diffusion de la finale, cependant, Reality Steve a publié une histoire affirmant que Jenna trompait Jordan avec un “papa de sucre”. Dans sa chronique, Steve a inclus des messages texte de Jenna à cet autre homme, affirmant que sa relation avec Jordan était uniquement pour les affaires et qu’elle n’avait aucun réel sentiment pour lui. Bien que Jenna ait nié avec véhémence les allégations, Jordan a choisi de ne pas soutenir sa nouvelle fiancée et a mis fin à leur relation. À ce moment-là, Jenna a embauché des avocats qui ont fait une enquête médico-légale sur son téléphone et qui auraient prouvé qu’elle n’avait jamais envoyé ces messages, mais la plupart des gens ont ignoré ses preuves, y compris Steve. Il a accusé Jenna d’avoir saisi des pailles pour effacer son nom et a insisté sur le fait qu’il croyait en ses sources et faisait confiance à ses informations.

Un an et demi plus tard, Jenna a de nouveau contacté Reality Steve. Dans une récente interview sur le podcast de Reality Steve, Jenna a expliqué qu’elle avait compilé des preuves au cours des dix-huit derniers mois prouvant qu’elle n’avait jamais trompé Jordan. Avant d’entrer dans les détails de la raison pour laquelle les informations étaient erronées, Steve a immédiatement admis que ses rapports antérieurs étaient erronés et a officiellement retiré sa prétention que Jenna avait trompé Jordan. Dans le podcast, Jenna a expliqué qu’il y avait au moins deux personnes anonymes qui ont contacté Reality Steve affirmant que Jenna trompait Jordan. Ces deux personnes, cependant, se sont avérées être des menteurs qui passent la grande majorité de leur temps à la traîne des stars de Bachelor Nation. Après avoir comparé les textes que Jenna avait reçus avec les informations que Steve avait reçues au moment de son reportage, Jenna a pu convaincre Steve que toute l’histoire avait été fabriquée spécifiquement pour séparer Jenna et Jordan. Vous pouvez lire le tweet de Jordan sur le sujet ci-dessous:

Savoir que Jenna ne l’a pas trompé n’a pas fait beaucoup pour adoucir le cœur de Jordan. Lorsque Jenna a terminé l’analyse médico-légale sur son téléphone, elle a constaté que de nombreux faux textes utilisaient des mots et des phrases exacts qu’elle n’avait envoyés qu’en Jordanie. Tout en étant victime d’intimidation et de harcèlement en ligne, Jenna a demandé à Jordan s’il avait une part à la fausse histoire, ce qui a amené Jordan à se retourner complètement contre son ancienne fiancée. Dans l’interview avec Reality Steve, Jenna a expliqué qu’elle ne pensait pas que Jordan avait quoi que ce soit à voir avec cela, mais elle n’était pas sûre. Elle a dit: “C’est une grande mise en place. Je suis confuse au sujet des textes réels et comment ils ont été faits, mais je pense que ma première pensée ne va pas,” Oh Jordan l’a fait. ” Mon seul problème avec lui était qu’il me jetait sous le bus et disait deux ou trois choses qui n’étaient pas vraies qui me faisaient vraiment mal et ne pas être de mon côté. ” Alors que Jenna a défendu son ancien fiancé jusqu’à un certain point, Jordan a refusé de s’excuser pour son comportement.

Réalité Steve est connu pour avoir rapporté les informations les plus précises sur presque tout dans Bachelor Nation. Cependant, se tromper sur une histoire aussi grande remet certainement en question son intégrité journalistique. Alors que Steve a essayé de vérifier ses sources, il n’a manifestement pas fait suffisamment de travail pour garantir l’exactitude totale de ses affirmations. Ses mauvais reportages ont conduit à des mois de détresse émotionnelle pour Jenna, qui a été déchirée en ligne pour quelque chose qu’elle n’a même pas fait. À une époque où la haine en ligne est abondante pour les moindres erreurs, les journalistes comme Reality Steve doivent être deux fois plus vigilants avec leurs informations. Bien que ses excuses soient nécessaires et positives, elles ne réparent certainement pas le préjudice résultant de ses actions.

