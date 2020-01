Jennifer Aniston voulait jouer à Wonder Woman

L’actrice Jennifer Aniston il a admis qu’il a attendu trop longtemps pour interpréter Wonder woman dans les films.

Jennifer Aniston se souviendra toujours de l’interprétation Rachel Green dans la série Friends. Maintenant, l’actrice a remporté le prix SAG à la meilleure actrice dans une série dramatique pour son travail sur The Morning Show. C’est à ce moment qu’il a été surpris de dire qu’il a toujours voulu interpréter Wonder woman.

“Je voulais être Wonder Woman, mais j’ai trop attendu”, commença-t-il Jennifer Aniston. «Je ne sais pas, j’ai beaucoup à faire. Honnêtement, je sens que je fais un pas créatif en découvrant un nouvel amour pour cela, d’une manière nouvelle que je ne savais pas auparavant. Donc, j’ai presque de nouveaux yeux que je vois faire en tant qu’actrice. Donc, maintenant je veux me rapprocher … Cependant, je veux faire plus de comédies. Dieu, je suis prêt à rire, c’était quelque chose de lourd. »

Pour l’instant, c’est quelque chose qui ne peut pas arriver, car le caractère de DC Comics est entre les mains de Gal Gadot.

Bientôt, nous pouvons voir les nouvelles aventures de Diana Prince seule dans le film Wonder Woman 1984, puisque le film sortira le 5 juin 2020. L’histoire se déroulera dans les années 80 et le réalisateur Patty jenkins Il a un casting spectaculaire dirigé par Gal Gadot (Wonder Woman / Diana Prince), Chris Pine (Steve Trevor), Kristen Wiig (Barbara Minerva / Cheetah), Pedro Pascal (Max Lord), Robin Wright (Antiope) et Connie Nielsen (Hippolyte).

Alors que Jennifer Aniston prépare déjà la deuxième saison de Le spectacle du matin Apple TV et également star dans le film Le fixateur. Alors que les rumeurs continuent que les protagonistes de la série de Des amis ils se rencontreront une fois de plus pour faire «quelque chose», que ce soit une nouvelle saison ou un film comme chapitre final. Espérons le confirmer bientôt et nous pourrons à nouveau profiter du groupe d’amis le plus célèbre à la télévision.

