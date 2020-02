Jennifer Lawrence plonge dans le nouveau film de comédie Netflix d’Adam McKay

Jennifer Lawrence rejoint le casting du nouveau film d’Adam McKay, Ne cherchez pas. Se faisant un nom avec des comédies telles que Anchorman et Talladega Nights, McKay a passé les dernières années à passer à des plats plus prestigieux, remportant un Oscar pour The Big Short en 2015 et trois autres nominations pour Vice en 2018. Cherchant à bâtir ce succès, il prépare son prochain projet, une comédie apocalyptique intitulée Don’t Look Up. Le film parle de deux astronomes qui font une tournée médiatique pour alerter le monde sur le fait qu’une météorite est sur le point de détruire la Terre. Et maintenant, il a ajouté une star majeure à son casting.

Variety rapporte que Lawrence a signé pour jouer dans Don’t Look Up, dont la production devrait commencer en avril. Netflix a les droits de distribution et prévoit de sortir le film cette année. Le rôle de Lawrence est actuellement inconnu, mais il est possible qu’elle joue l’un des astronomes. À un moment donné, Lawrence et McKay prévoyaient de travailler ensemble sur le film biographique d’Elizabeth Holmes Bad Blood, bien que ce projet n’ait jamais abouti.

Collaborer avec McKay peut aider Lawrence à récupérer son mojo. Au début des années 2010, elle était l’un des plus grands noms de l’industrie, en tête d’affiche de la série à succès Hunger Games et a remporté plusieurs nominations (dont une victoire aux Oscars pour son tour dans Silver Linings Playbook). Mais dernièrement, avec les goûts des passagers et de la mère! bombardement au box-office, les véhicules de Lawrence ont du mal à avoir un impact important. Elle a besoin d’un coup, alors j’espère que Don’t Look Up peut faire l’affaire. Sur le papier, il semble que cela pourrait être un excellent ajustement pour les sensibilités de McKay, le ramenant à ses racines de comédie tout en pepprant dans le commentaire social satirique pour lequel ses films ultérieurs sont connus (les blagues “Fake news!” S’écrivent ici) . Et avec le soutien de Netflix, Don’t Look Up pourrait obtenir une remise de prix s’il est à la hauteur de son potentiel.

McKay avait ceci à dire à propos de sa collaboration avec Lawrence: «Je suis tellement ravi de faire ce film avec Jen Lawrence. Elle est ce que les gens du 17ème siècle appelaient «un talent de dynamite». Et le fait que Netflix voit ce film comme une comédie mondiale place la barre haute pour moi et mon équipe d’une manière excitante et motivante. »

Ne cherchez pas n’a pas encore de date de sortie.

