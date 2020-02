Jennifer Tilly confirme qu’elle fera partie de la série de jeux pour enfants

Jennifer Tilly a joué un grand rôle dans la vie de Chucky dans les dernières étapes de la franchise Child’s Play de Don Mancini, et elle a confirmé qu’elle fera également partie de la série SyFy. Tilly a discuté avec Page Six de la série désormais officielle, que le créateur de la franchise Mancini crée avec Nick Antosca. S’adressant à Page Six à propos de la série, Tilly a déclaré qu’elle avait hâte de participer.

“Je suis tellement excité”, a déclaré Tilly sur le site. “Don Mancini, qui a créé Chucky il y a 30 ans, est l’auteur de cette série, donc c’est le Chucky original. Un petit oiseau m’a dit que j’allais en faire partie. »

Tilly a joué dans Bride of Chucky en 1998 ainsi que dans ses suivis Seed of Chucky, Curse of Chucky et Cult of Chucky en tant que Tiffany Valentine, ainsi que dans elle-même dans Seed of Chucky. Il n’y a pas encore de confirmation si elle reprendra son rôle de Tiffany, bien que cela semble probable.

La série commence le tournage cet été et est décrite comme suit:

Après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée dans une vente de garage de banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville.

Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis – et d’alliés – du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les tueries, ainsi que les origines indicibles de la poupée démon en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire.