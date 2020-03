Jensen Ackles (Supernatural) touche les filets avec sa fille

À cause du coronavirus, chacun doit se réfugier chez lui pour se mettre en quarantaine. Pour cette raison, Jensen Ackles, protagoniste de Supernatural, a décidé de faire une vidéo divertissante avec sa fille et de la publier sur les réseaux sociaux.

Jensen Ackles Il a trouvé le moyen le plus approprié et le plus adorable de garder les enfants occupés pendant la quarantaine. De cette façon, lui et sa fille de 6 ans ont profité des heures mortes et ont décidé de réaliser un duo musical qui a touché leurs followers. Sur son compte Instagram, vous pouvez voir l’acteur de Surnaturel chantant avec sa fille la chanson «Crowded Table» du groupe The Highwomen.

Table bondée. Garder de bonne humeur pendant que nous sommes enfermés, chanter des chansons et jouer à des jeux. Restez positif. Nos tables seront à nouveau pleines de monde et nous aurons tous une place au coin du feu “, écrit-il. Jensen Ackles sur les réseaux sociaux.

La chanson parle le désir de revenir pour avoir une famille unie dans une maison et réfléchit à la façon dont de petits gestes peuvent signifier un grand changement dans une strophe comme celle-ci: «Si nous voulons un jardin, nous devrons semer la graine. Plantez un peu de bonheur, laissez les racines s’enfoncer profondément. Si c’est l’amour que nous donnons, c’est l’amour que nous récoltons. »

L’acteur, choisi par son ami Stephen Amell donner vie à Batman dans le Arrowverse, a subi les conséquences du coronavirus à la première personne. N’oubliez pas que le virus a entraîné la suspension du tournage de Supernatural. Même comme ça, Jensen Ackles Ne manquez pas la date et profitez des réseaux sociaux pour envoyer un message positif aux followers. Tout comme Amy Adams l’a fait avec son initiative caritative ou James Gunn avec ses recommandations de films.

Autres options

Si vous n’avez pas de guitare en main ou si les compétences musicales ne sont pas votre truc, l’acteur nous montre d’autres options de divertissement à domicile avec sa fille. Cette fois c’est Danneel Harris, actrice et épouse de Jensen Ackles, qui a également voulu publier un article sur sa famille jouant Sinking the Fleet pendant qu’ils sont mis en quarantaine.

