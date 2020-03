Jeremy Renner commence la préparation de la série Hawkeye Disney +

Jeremy Renner a plus de Hawkeye dans son avenir grâce à Disney +, et il a taquiné que la production de la nouvelle série arrive bientôt. Comme vous pouvez le voir ci-dessous via le compte Twitter “AnotherMarvelGuy”, Renner a posté sur ses histoires Instagram révélant qu’il était “temps de commencer à s’étirer” pour la série.

Hawkeye incarnera Renner dans le rôle de Clint Barton aux côtés de Kate Bishop, la jeune Hawkeye que Clint encadre dans les bandes dessinées. Hailee Steinfeld se serait vu offrir le rôle de Kate, mais a minimisé cette nouvelle, affirmant que cela ne “se passait pas nécessairement” avec la possibilité que son travail sur Dickinson sur Apple TV puisse entrer en conflit avec le calendrier de production.

Aucun détail n’est encore connu pour la série au-delà de la présence de Clint et Kate, et il n’y a pas encore de date de première pour le spectacle.

#Hawkeye entrant

(via: @ Renner4Real) pic.twitter.com/nkZ4O487Py

– AnotherMarvelGuy (@AnotherMarvelG) 5 mars 2020