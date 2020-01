Jerrod Blandino de Too Faced licencie sa sœur pour un commentaire transphobe

Le fondateur de Too Faced Cosmetics, Jerrod Blandino, a licencié sa sœur, Dani California, après qu’elle aurait fait des commentaires jugés transphobes à propos de Nikki de Jager, mieux connu sous le nom de NikkiTutorials. Dani a fait des commentaires sur la récente sortie de Nikki en tant que transgenre.

Maquilleuse, personnalité YouTube, hôte invité de Glow Up, Nikkie de Jager – mieux connue sous son nom YouTube, NikkieTutorials a mis en ligne une vidéo d’elle-même qui sort à ses abonnés en tant que transgenre. Nikkie est une maquilleuse et vlogueuse beauté néerlandaise qui a gagné en popularité dans le monde entier avec sa vidéo YouTube, “The Power of Makeup” et compte maintenant près de 13 millions d’abonnés et plus de 1 milliard de vues vidéo sur sa chaîne. Dans sa carrière de maquilleuse, elle a fini de regarder des célébrités comme Kim Kardashian, Rihanna, Jessie J, Lady Gaga et Drew Barrymore. Le lundi 13 janvier, Nikkie a posté sa vidéo de sortie de 17 minutes à ses abonnés et, dans l’ensemble, ses fans étaient très favorables.

Connexes: NikkieTutorials, l’hôte invité de YouTube Star & Glow Up, devient transgenre

Cependant, la sœur de Jerrod Blandino, fondateur de Too Face Cosmetics, Dani a fait une remarque transphobe qui visait apparemment Nikkie. Selon People, la controverse a commencé lorsque Dani a écrit dans sa biographie Instagram, “Transgenre, hein? Ce n’est pas la seule chose sur laquelle elle MENT.” Cette remarque a provoqué un tollé et les gens du monde entier exigeaient de boycotter Too Faced Cosmetics. C’est alors que Dani a changé sa biographie en: “Soyons clairs, j’aime les personnes trans et je n’aime pas quiconque ment pour blesser les autres! Période! Mais de toute façon …” Puis, mardi 14 janvier, Blandino a publié une déclaration concernant la sœur de sa sœur commenter, en lisant: “Je voudrais m’assurer qu’il est entendu que bien que j’aime beaucoup ma sœur, les choses qu’elle dit ou n’a absolument rien à voir avec moi et ne me reflètent en aucune façon, mes opinions, mes pensées, ou des sentiments ni parler pour moi ou Too Faced de quelque façon que ce soit. ”

La déclaration de Blandino a continué: “J’ai toujours défendu l’amour, l’égalité et la gentillesse dans ma vie et tout ce que je fais. Je suis désolé pour le mal qu’elle a causé. Qu’on sache que je suis vraiment choqué et dégoûté pour elle actions récentes. ” C’est alors que le fondateur de Too Faced Cosmetics a révélé que sa sœur n’était plus dans son entreprise, déclarant: “Je ne tolère pas ce comportement, et elle n’est plus une employée de Too Faced.” Blandino n’a pas précisé le rôle que sa sœur avait auparavant dans l’entreprise. Blandino a conclu la déclaration avec la fierté qu’il est de Nikkie Tutorials pour “sa force et partager sa belle vérité avec le monde. Je lui envoie tout mon amour.”

Il semble que Blandino se levant pour Nikkie et châtiant sa sœur, Dani pour sa remarque transphobe, non seulement ait sauvé la façon dont son entreprise est perçue, mais il a également fait la bonne chose. Cela donne également un exemple de la façon de faire la bonne chose, même si cela va à l’encontre de ce que pourrait penser un être cher.

Suivant: L’ancienne assistante de Kylie Jenner a cessé d’être célèbre sur les réseaux sociaux

Source: Personnes