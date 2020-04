Jesse Eisenberg a déclaré que le script de Batman V Superman était dense

Jesse Eisenberg a de nouveau fait des déclarations à moitié controversées. A cette occasion, l’acteur a évoqué sa participation à Batman V Superman et a qualifié le scénario de “dense”.

Sans aucun doute, Lex Luthor de Jesse Eisenberg Ce n’était pas le favori ou le plus remarquable à l’intérieur Batman V Superman. Récemment, l’acteur a parlé des différents films dans lesquels il a participé à la Univers étendu DC. Concernant le film sur Bruce Wayne et le Homme d’acier, l’interprète a avoué que le script semblait assez dense et l’un des plus complexes qu’il devait lire.

D’autre part, Jesse Eisenberg Il a avoué que lorsque le script de Batman V Superman Ils lui ont donné seulement une heure et demie pour le lire et savoir s’il voulait le papier, ce qui pourrait sembler un temps considérable pour terminer. Mais il a révélé qu’en raison de la complexité et des références qu’il contenait à tous les niveaux, il n’était pas en mesure de le terminer dans le délai estimé et devait demander du temps supplémentaire.

«Ils m’ont donné environ une heure et demie pour lire le script. Ils m’ont dit: «Voulez-vous jouer ce personnage? Voici le script. Dans environ une heure et demie, il sera supprimé de votre ordinateur. “Je me suis donc assis pour le lire et cela a pris une éternité, car il était si dense. Il y avait des références à des choses dont je n’avais jamais entendu parler, j’ai été surpris. Parce que je n’ai jamais vu de film de super-héros, parce que je vis dans une bulle ou quoi que ce soit, alors je pensais que ce ne serait que des gens volant sur au moins une centaine de pages. Il était si intellectuellement curieux qu’il a été retiré avant le temps imparti. Je ne l’ai pas terminé avant qu’il ne soit retiré, j’ai donc dû appeler et obtenir une extension », a-t-il déclaré.

Un script dense et compliqué

Dans le script écrit par l’écrivain David S. Goyer et réécrit par le lauréat du Academy Award, Chris Terrio; Lex Luthor créer un complot pour vaincre et détruire le divin Superman. Pendant Batman V Superman, le personnage devient obsédé par les mythologies et fait référence à des figures comme Icare, Prométhée et Zeus, lui donnant ainsi cette touche qui Jesse Eisenberg alléguait qu’il s’agissait d’un “test intellectuel”.

“Le” génie “Terrio a fait référence à des choses si curieuses sur le plan intellectuel. Je ne sais pas combien de personnes qui ont vu ce film connaissent ses références, ou même si elles sont restées dans la version finale du film. Mais ce script était l’un des scripts les plus denses que j’ai lus intellectuellement. Parce que ce gars qui l’a écrit est un génie. Il était étrange dans ce type de film d’avoir un dialogue aussi sophistiqué et de faire référence à la littérature et à la philosophie grecques et aux grandes luttes morales du monde », a-t-il expliqué.

Ces déclarations s’ajoutent à celles déjà faites par l’acteur, dans lesquelles il révèle qu’il n’est pas favorable à la version de Zack Snyder de Justice League.