Jesse Eisenberg a révélé qu’il voulait jouer à nouveau Lex Luthor

DC prépare de grands projets pour son avenir, l’un d’eux est le film tant attendu The Batman. Alors que les fans attendent avec impatience, Jesse Eisenberg a révélé qu’il aimerait retourner dans cet univers pour jouer Lex Luthor.

Le Univers étendu DC il met tous ses jetons sur de futurs projets. L’un d’eux est The Batman, qui a dû arrêter le tournage à cause du coronavirus. Cependant, les fans sont plus anxieux que jamais et veulent voir ce que l’avenir réserve au studio. Dans le même esprit, Jesse Eisenberg a révélé qu’il serait plus qu’heureux de rejouer Lex Luthor.

Selon Comickbook, Jesse Eisenberg Il manque son rôle de célèbre méchant de DC et aimerait faire partie de cet univers. Justice League 2: “Oh ouais, j’adorerais parce que c’est un personnage tellement cool. Jouer un méchant dans un film de super-héros est la partie amusante.. Les bons gars vont bien, mais les méchants sont la partie amusante car ils peuvent être un peu plus excentriques. Bien sûr, le héros peut, vous le savez, survivre. Mais le méchant a tous les dialogues amusants. Je ne connais pas la première partie, mais la deuxième partie est quelque chose dans laquelle je pourrais être impliqué, bien sûr. »

Jesse Eisenberg J’avais déjà dit à une autre occasion l’affection particulière que j’avais pour ce personnage. Il a parlé à Variety de son retour dans un autre film de Superman: «J’espère que oui. Je n’en ai vraiment aucune idée. J’adore jouer le personnage. Probablement, en termes d’acteur dans les films, est le personnage que j’ai le plus apprécié et que j’ai eu l’occasion de jouer. J’adorerais donc recommencer. Mais je ne sais pas quel est le plan. Si vous avez une influence, veuillez l’utiliser. “

Super-héros à l’heure?

La crise sanitaire mondiale due au coronavirus a retardé la sortie et le tournage de nombreux films, dont Le Batman. Bien que le film avec Robert Pattinson Il prévoyait de sortir en première en 2021, la rupture de son enregistrement pourrait retarder l’ensemble du calendrier des films DC.

La prochaine première (qui n’a pour l’instant pas subi de modifications) est celle de Wonder Woman 1984, qui a publié de nouvelles affiches confirmant votre date d’arrivée en salle le 5 juin. Les prochains films à sortir seront The Batman, The Suicide Squad (qui a déjà terminé le tournage) et Adam noir en 2021.

