Jesse Eisenberg est Marcel Marceau, acteur, mime et héros de guerre. Bande-annonce «Resistance»

IFC Films a publié la bande-annonce officielleRésistance‘, ambitieuse production européenne qui raconte l’histoire authentique et surprenante du Français Marcel Marceau, le mime le plus connu et admiré de l’histoire … et aussi, un héros secret qui a sauvé la vie de nombreux enfants de judo pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jesse Eisenberg – comme Marrcel Marrceau susmentionné – dirige un casting dans lequel nous trouvons également des noms tels que Ed Harris, Dgar Ramrez, Clmence Posy, Matthias Schweighfer, Bella Ramsey, Geza Rohrig, Karl Markovics et Felix Moati.

Écrit et réalisé par Jonathan Jakubowicz (‘Hands of Stone’), le film sortira dans les salles aux États-Unis le 27 mars, une semaine avant d’être tourné en espagnol par Vrtigo Films.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.