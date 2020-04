Jesse Eisenberg ne prend pas en charge la version de Zack Snyder de Justice League

Partager

Et bien qu’un mouvement social ait été créé pour soutenir la version de Zack Snyder de la Justice League, il semble que toutes les célébrités ne soient pas d’accord. Dans des déclarations récentes, Jesse Eisenberg a révélé qu’il ne voulait pas que cette version soit publiée.

En plus de ces déclarations, Jesse Eisenberg Il a dit de nombreuses phrases incohérentes dans des déclarations avec TorontoSun. L’acteur a révélé que il n’est pas là incertain s’il a joué Lex Luthor dans Batman v Superman ou Justice League (oui, il apparaît dans les deux), puis a ajouté quelque chose que de nombreux fans du monde des super-héros DC n’aimeront pas.

«Je ne fais pas partie – je ne sais même pas comment l’appeler – du mouvement. J’aime Zack Snyder et heureusement, je travaille avec lui depuis un certain temps grâce à ces films qui prennent tellement de temps à tourner. J’aime son style visuel et s’il y a une version qu’il aimerait sortir, je suis sûr que ce serait génial“Jesse Eisenberg de la très demandée Snyder Cut a assuré.

Souvent, Zack Snyder utilise ses réseaux sociaux pour alimenter le feu et poursuit sa campagne pour lancer sa version de Justice League. À plusieurs reprises, le réalisateur a eu le soutien des fans de DC eux-mêmes et même de plusieurs acteurs qui faisaient partie des bandes.

Une chose ne supprime pas l’autre

Que Jesse Eisenberg est un peu un désastre quand il s’agit de se souvenir dans quels films son personnage apparaît ne veut pas dire que j’en suis ravi. Et c’est que dans une autre interview récente, il a assuré que reviendrait certainement dans la peau du méchant Lex Luthor. Vous plaisantez? J’aimerais. C’est le papier le plus cool. Je ne sais pas s’ils savent eux-mêmes ce qu’ils font avec ces films, mais j’ai passé un bon moment. J’aimerais jouer ce personnage pour toujours, même si je n’ai aucune idée de ce qu’ils envisagent de faire avec lui.“

