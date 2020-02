Jesse Meester ridiculisé pour sa réponse au coronavirus

TLC a initialement suivi Darcey Silva qui était mère de deux enfants et jumelle qui a tout quitté en Amérique pour aller à Amsterdam pour rencontrer son petit ami à longue distance, Jesse Meester. Une fois sur place, les différences évidentes entre Meester et Silva sont devenues trop évidentes pour les téléspectateurs. Silva aspirait à l’affection et à l’attention, alors que Meester, plus stoïque, souhaitait une femme plus indépendante. Même si cet amour n’a pas fonctionné, Meester aimait toujours rester dans les médias.

Connexes: Jay Smith, fiancé de 90 jours, dit que les propriétaires d’un salon de coiffure ont été payés pour parler à Ashley de la tricherie

Selon Reddit, Meester a fait un commentaire insensé sur la menace mondiale pour la santé qui avait déjà coûté la vie. La star de TLC était connue comme une voyageuse mondiale qui publiait souvent des photos classiques de tous les endroits intéressants qu’il avait eu la chance de visiter. Mais le natif des Pays-Bas a fait une terrible erreur en partageant ses craintes du coronavirus sur ses médias sociaux dans ce qui semblait presque ressembler à un faux article. Le dernier voyage du formateur devait être à Shanghai, en Chine, mais ses plans ont évidemment changé. De grandes compagnies aériennes comme Delta et American Airlines ont annulé des vols vers le pays et, à la place, il a dit qu’il irait à Paris.

La fiancée des 90 jours: avant que la star des 90 jours ne se rende sur son Instagram pour essayer de faire la lumière sur une situation très grave. La photo montrait un vol plein de gens portant des combinaisons de matières dangereuses avec la légende: “Jusqu’ici tout va bien, devrais-je obtenir un masque facial?” La star de la réalité impitoyable est allée encore plus loin et a dit à ses disciples de le réveiller une fois le coronavirus terminé. Meester a même posté une vidéo de lui dans ce qui ressemblait à un réservoir de quarantaine, mais cela a fini par être une chambre à oxygène. Le blond portait un masque facial et pendant qu’il passait la caméra autour du changeur, montrant une petite fenêtre et essayant de promouvoir le fait que la chambre aide à combattre les maladies et à former de nouveaux vaisseaux sanguins. Meester a levé le pouce pendant la vidéo et a souri en y mettant fin.

Les fans ont été scandalisés par le manque de soins de la star de télé-réalité pour ceux qui ont été infectés par le coronavirus. Beaucoup ont pris des coups sur son énorme ego, disant qu’il soufflait trop d’air chaud dans ses poumons. Meester n’avait pas été dans les médias récemment et les fans ont hâte de regarder son ex, l’aventure de Silva lors de la nouvelle saison de l’émission à succès.

Suivant: Robert et Anny, fiancé de 90 jours, repèrent à nouveau le tournage avec des caméras TLC

Fiancé 90 jours diffusé le dimanche à 20 h ET sur TLC.

Source: Reddit

Le prince William et Kate Middleton prennent une pause dans leurs fonctions royales pour passer du temps avec les enfants