Jeune juge. Bienvenue dans un monde où vous êtes les méchants

Young Justice est toujours perdu dans le Multivers, et toutes les dimensions ne sont pas amicales avec nos héros

Alors que le monde continue de tourner, nos garçons atteignent une nouvelle dimension. Tierra 3, la maison de l’Amerika Crime Syndicate, mais ceux-ci sont absents depuis un certain temps, et les plus jeunes ont pris leur place. Young Justice affronte son moi diabolique et avec une intention claire, quitte son monde pour aller où le Syndicat est alléParce que ce que chaque acolyte veut, c’est devenir son héros et le tuer.

Voyager à travers différents plans / mondes / dimensions a toujours été une ressource assez facile pour pouvoir faire une saga dans laquelle montrer tous les héros et personnages que l’auteur aime, ou pour montrer les versions d’eux que l’équipe créatif, je souhaite pouvoir développer. C’est le cas, mais cela ne veut pas dire que c’est une ressource qui facilite la vie des auteurs. Soyons honnêtes, il n’est pas facile d’être original, mais il n’est pas facile de manipuler des personnages qui sont des versions de ce qui existe ou qui découlent d’une vision spécifique d’un monde. Brian Michael Bendis attaque le monde d’Amerika et cherche la prochaine torsion, les versions de ses personnages dans un monde qui a déjà été soulevé par Grant Morrison dans Earth 2 et qui a ensuite été récupéré dans le New 52 lors de la saga Evil Éternel.

Ce qui ressort toujours de l’écrivain, ce sont ses dialogues, et dans ce cas, les combats donnent lieu à des tirades impossibles variées et colorées dans le plus pur style Spiderman, en ce sens qu’il ne manque pas. Mais comme toujours son expansion, sa capacité à convertir une idée en autant de pages que vous n’oublierez plus l’idée initiale, mais même la série que vous lisez. OUI, j’ai exagéré le concept, mais dans Young Justice, Bendis, il semblait que j’avais surmonté cette manie d’étendre sans fin l’intrigue, mais en voyant ce nombre, nous sommes confrontés à quelque chose qui ira loin, et ce n’est pas une mauvaise chose, c’est que vous devez craindre un homme trop désireux de dire des choses.

Dans le dessin, nous avons un John Timms qui commence à s’aimer et à prendre des risques dans l’action, avec des compositions plus risquées, qui ne vont pas toujours bien, mais elles illuminent les yeux et donnent du mouvement aux dialogues de Bendis. La vérité qui remplit bien sa mission, malgré ce que je pense toujours, qui élève des personnages qui représentent un âge supérieur à ce qu’ils devraient.

Young Justice continue en douceur, avec des rires amusants et beaucoup d’action, mais il est temps de mettre autre chose. Cette marche est plus pour présenter les versions sombres, et un avenir qui n’est peut-être pas celui de nos héros, mais qui soulève des doutes, vous voyant toujours dans un miroir déformé. Mais aussi: qui échangerait Robin contre Drake? Bien que le canard soit dangereux, disent-ils.

Young Justice

Titre :: Young Justice

Auteur: Brian Michael Bendis

Date de publication: 2020-01-01

Illustrateur: John timms

ISBN: 978-84-18120-03-9

Nombre de pages: 24

Description: Perdu dans le multivers! Les héros de Young Justice se battent pour rester ensemble et retrouver le chemin du retour. Dommage qu'ils soient sur le point de rencontrer leurs propres doubles maléfiques! De plus, nous avons découvert les secrets de Jinny Hex.

