Jim Carrey a une sombre idée de la suite de The Truman Show

L’un des meilleurs films de Jim Carrey est Spectacle de Truman (1998) et beaucoup de gens se demandent ce qui est arrivé à son personnage après son évasion.

Le film de Spectacle de Truman c’est la vie de Truman Burbank (Jim Carrey), qui est le protagoniste d’une émission de téléréalité sans le savoir. Il a été élevé par l’émission de télévision et vit sur un plateau. Le programme a des millions de téléspectateurs dans le monde et ils l’ont vu grandir tout au long de ses 30 années de vie. Mais Truman commence à soupçonner quand il découvre des caméras cachées, des acteurs malheureux qui prétendent être ses amis, et que son véritable amour a été “annulé” et remplacé. En fin de compte, nous pouvons voir comment le protagoniste peut trouver un moyen de sortir du téléviseur et enfin atteindre le monde extérieur. Mais … Que s’est-il passé ensuite?

La vérité est que lors de sa sortie Spectacle de Truman en 1998, le monde dans lequel nous vivions était différent d’aujourd’hui et Jim Carrey Il le sait parfaitement.

«Je pense que le Truman Show est quelque chose qui existe au niveau micro maintenant», explique Jim Carrey, «C’était une sorte d’histoire à ce sujet au niveau macro. Mais maintenant, tout le monde a un canal d’abonné. Chacun a son propre petit monde Truman Show. “

Désormais, tout le monde peut avoir sa propre émission de téléréalité grâce à des services comme YouTube, Twitch et Instagram. “Il y a quelque chose à avoir là-bas”, poursuit l’acteur, “Je pense souvent et me demande ce qui serait arrivé à Truman quand il a quitté le mur. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que j’étais essentiellement seul là aussi. Parce que tout le monde est rentré. Tout le monde voulait être dans le dôme. “

Y aura-t-il une deuxième livraison?

Il n’a jamais été question de faire une suite à Le spectacle de Truman, mais nous devons reconnaître que les suites qui Jim Carrey Ils n’ont généralement pas le succès des originaux. Comme par exemple Ace Ventura: Opération Afrique (1995) ou Deux imbéciles encore plus stupides (2014). L’acteur a toujours déclaré qu’il aimerait répéter son rôle de Stanley Ipkiss dans une suite à Le masque (1994), même si cela devait être avec un réalisateur “très fou”.

Maintenant Jim Carrey fait la promotion du film Sonic qui sera présenté en avant-première le 14 février 2020.

