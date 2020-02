Jim Carrey choisit les 5 meilleurs films qu’il a réalisés

Dans une récente interview présentant Sonic, l’acteur Jim Carrey Choisissez les 5 films que vous avez faits et que vous aimez le plus.

Au début, il répond que c’est un choix très difficile, car certains seront toujours exclus et ce n’est pas juste. Mais à Jim Carrey ça ne le dérange pas de répondre et donne son Top-5, le plus drôle, c’est que l’intervieweur ne demande que le Top-3.

Les films qu’il a choisis sont:

Un fou à la maison (The Cable Guy – 1996). Dans ce film, l’acteur a joué un homme qui a rendu la vie impossible pour Leslie Mann (Matthew Broderick).

Moi, moi et Irene (Moi, moi-même et Irène – 2000). Un policier d’une petite ville souffrant d’un trouble dissociatif de l’identité doit protéger une femme fuyant un ancien petit ami corrompu et ses associés.

Ace Ventura, un détective différent (Ace Ventura: Pet Detective – 1994). Jim Carrey joue un homme qui protège les animaux des humains sans cœur.

Oublie toi de moi! (Eternal Sunshine of the Spotless Mind – 2004). Lorsque leur relation tourne au vinaigre, un couple subit une intervention médicale pour effacer les souvenirs de l’autre.

Le spectacle Truman: une vie en direct (The Truman Show – 1998). Un homme a été le protagoniste d’une réalité pendant toute une vie sans le savoir. Chacun attend avec impatience tous les mouvements qu’il fait, jour après jour

Que pensez-vous de ces films? Est-ce que tu préfères l’acteur Jim Carrey?

Après une pause, il retrouve le succès.

L’acteur Jim Carrey on aurait dit qu’il était dans une petite bosse dans sa carrière depuis son film précédent Crimes obscurs 2016 a été un échec absolu. Aux mauvaises critiques, une très faible collection a été ajoutée car elle n’a obtenu qu’environ 20 000 dollars au box-office. Mais il semble qu’il soit revenu avec plus de force que jamais depuis Sonic est un succès. Lors de son premier week-end, il a obtenu plus de 113 millions de dollars. De plus, les scènes post-crédit ont laissé la porte ouverte à la suite, qu’ils commenceront certainement à préparer très bientôt.

Entre ces deux films, Jim Carrey Il a également joué dans la série télévisée Blague.

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.