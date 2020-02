Jim Carrey devient Dr. Robotnik dans Sonic the Hedgehog Featurette

Jim Carrey est sur les écrans vendredi en tant que Dr.Robotnik dans Sonic the Hedgehog, et une nouvelle featurette examine son rôle dans le célèbre rôle. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous avec l’aimable autorisation de Paramount Pictures, dans laquelle Carrey parle de jouer le rôle de Robotnik et présente de nouvelles images du film. Le film met également en vedette James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Neal McDonough et Adam Pally et sort vendredi.

Sonic The Hedgehog est une comédie d’aventure en direct basée sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega qui se concentre sur le tristement célèbre hérisson bleu vif. Le film suit les (mauvaises) aventures de Sonic alors qu’il parcourt les complexités de la vie sur Terre avec son tout nouveau – humain – meilleur ami Tom Wachowski (Marsden). Sonic et Tom unissent leurs forces pour essayer d’empêcher le méchant Dr Robotnik (Carrey) de capturer Sonic et d’utiliser ses immenses pouvoirs pour la domination du monde.