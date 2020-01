Jim Carrey est prêt à jouer dans une suite au masque

Dans une interview accordée à ComicBook.com, Jim Carrey a déclaré qu’il serait disposé à reprendre son rôle de Stanley Ipkiss dans une suite de The Mask de 1994.

Lorsqu’on lui a demandé d’apparaître en séquences dans ses films, il a dit: “Je ne pense pas en termes de suites et de trucs comme ça, je veux dire, celui-ci [Sonic The Hedgehog] est un peu juste parce que nous n’avons pas évolué le personnage [Dr. Eggman] pleinement encore. Le Masque Je pense, moi, tu sais, ça dépendrait d’un cinéaste. Cela dépend vraiment d’un cinéaste. Je ne veux pas le faire juste pour le faire. Mais je ne le ferais que si c’était un cinéaste visionnaire fou. Sûr.”

Le film original a été réalisé par Chuck Russell. En plus d’être le film qui, avec Ace Ventura: Pet Detective, a fait de Carrey une star de la liste A apparemment du jour au lendemain, il est également remarquable pour être le premier film de Cameron Diaz. Le film a été adapté de la bande dessinée beaucoup plus violente de Dark Horse, et a obtenu une suite encore plus idiote, Son of the Mask, en 2005. Carrey n’est pas revenu pour ce film et il impliquait des personnages complètement différents.