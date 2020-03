Jim Carrey pourrait incarner un méchant célèbre à l’UCM

Partager

Bien que Marvel ait dû arrêter de filmer ses futurs projets pour le coronavirus, il ne fait aucun doute qu’ils préparent quelque chose de grand pour UCM. De nouvelles rumeurs assurent que Jim Carrey pourrait jouer un méchant célèbre.

Le Univers cinématographique Marvel se prépare à l’arrivée de nouveaux personnages et de nouvelles histoires. Tandis que Kevin Feige Réaliser de futurs projets, les fans sont très impatients de voir ce qui se passera dans cette nouvelle phase. Selon We Got This Covered, l’un des acteurs de renom qui pourraient rejoindre cet univers est Jim Carrey, qui pourrait donner vie à un méchant célèbre.

Il parait, Jim Carrey pourrait être considéré par la société pour jouer le célèbre méchant de la bande dessinée MODOK. Les rumeurs de son arrivée à l’UMC ont inondé les médias ces derniers jours, mais les spéculations sur son apparence remontent à la première de Captain America: le soldat de l’hiver en 2014.

Depuis août, l’intervention éventuelle de MODOK dans She-Hulk, une des ambitieuses séries Studios Marvel se prépare pour Disney + et cela déjà assuré Mark Ruffalo pour une apparence très spéciale.

Qui est ce personnage?

MODOK ou M.O.D.O.K. a été créé par Stan Lee y Jack Kirby , est apparu dans # 93 de Tales of Suspense en 1967 et s’est présenté comme un ennemi de Captain America; depuis lors, il est resté constant dans l’histoire des publications. Avec le passage du temps, il comprenait plusieurs méchants du même nom, dont la signification est Mental-Mobile-Mechanized Organism-Designed Only to Kill.

Jim Carrey Il aurait l’occasion de prêter sa voix au personnage et sans aucun doute, c’est un acteur qui a le talent nécessaire pour accomplir le travail avec satisfaction. Un méchant de ce type pourrait très bien utiliser l’UMC, et le cadre est propice pour que l’entreprise se charge de le présenter et de le garder plus à jour que jamais.

Partager

Publication précédente

The Batman: Peter Sarsgaard a expliqué comment son personnage sera

Article suivant

Game of Thrones: Emilia Clarke n’est pas satisfaite de la fin de Jon Snow

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre une grande partie de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.