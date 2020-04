Jim Starlin fait un super SPOILER d’Eternals de Marvel

Partager

Le mythique Jim Starlin, créateur de Thanos, a commenté un point très important de l’intrigue de Marvel’s Eternals.

La légende de la bande dessinée Jim Starlin parle de certaines nouvelles qui ont été mises en ligne sur Les éternels de Marvel tout en faisant un SPOILER du film. Bien que nous devrons attendre longtemps pour le voir car sa première a été reportée à février 2021, espérons que nous pourrons bientôt avoir la bande-annonce et que toutes les informations que nous avons ci-dessous seront confirmées.

“Je comprends que l’histoire de Thanos n’est pas complètement terminée”, a déclaré Jim Starlin. «Ils l’ont déjà annoncé. Je pense qu’un jeune Thanos apparaît dans The Eternals de Marvel. Je me souviens avoir lu ça quelque part. “

Parlant de l’héritage de Thanos à l’UCM (Marvel Cinematic Universe), Jim Starlin a poursuivi: «Ils ont fait beaucoup d’argent avec ce type. Je ne vois donc pas qu’il soit supprimé bientôt. Les personnages de bandes dessinées ont tendance à avoir une durée de vie plus longue que les acteurs qui y travaillent. J’ai hâte de voir beaucoup plus de Thanos à l’avenir. “

Avengers: Fin de partie influencera le film.

Les responsables de Marvel’s Eternals ont déjà déclaré que le film Avengers: Fin de partie et l’arrivée de Thanos sur Terre seront très importants pour ce nouvel épisode. Probablement grâce à l’utilisation des Infinity Stones, ces êtres réveilleront à nouveau leurs pouvoirs. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé dans les bandes dessinées et qui a déclenché une nouvelle guerre contre les Deviants. Cela expliquerait que malgré leur puissance, l’humanité ne les connaît pas. Tout le contraire d’Iron Man, Spider-Man, Captain America, Hulk ou Thor.

The Marvel Eternals est réalisé par Chloé Zhao et a un casting spectaculaire dirigé par Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek et Kit Harington.

Partager