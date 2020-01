JJ Abrams développera un univers sur la Dark Justice League

Le réalisateur et producteur JJ Abrams fera des séries et des films sur les personnages de DC Comics de la Ligue de justice noire.

Warner Bros. a toujours eu du mal à faire venir les personnages du Ligue de justice noire de DC Comics au grand et petit écran. Ils ont donc embauché JJ Abrams Pour résoudre ce problème. De ce groupe de héros, les deux que nous avons vu récemment sont Constantine et The Swamp Thing. Les deux séries n’ont eu qu’une seule saison. Même si Constantine joué par Matt Ryan a ensuite trouvé un trou dans l’univers Arrowverse de temps en temps, il apparaît à côté de Legends of Tomorrow dans The CW. Malheureusement, The Swamp Thing Il a eu moins de chance. Depuis la première saison qui a débuté dans le Plateforme DC Universe Il a eu de nombreux problèmes et semble avoir été totalement annulé.

Alors commence maintenant une nouvelle ère pour le Ligue de justice noire avec JJ Abrams et son producteur Mauvais robot Gestionnaires de séries et de films. Il n’y a actuellement aucun détail sur les personnages de DC Comics Ils utiliseront. Mais le chef des films Bad Robot, Hannah Minghella et le chef de la télévision, Ben stephensonIls rencontreront des représentants de talents et des écrivains sur les personnages qu’ils développeront.

Les bandes dessinées peuvent donner des indices sur ce qui va arriver pour les films et les séries.

L’équipe du Ligue de justice noire est apparu pour la première fois en septembre 2011 dans Justice League Dark numéro 1 de DC Comics par Peter Milligan et Mikel Janin. À cette époque, des personnages tels que John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, The Changing Man et Zatanna se sont réunis. Les autres personnages qui appartiennent à ce groupe sont Swamp Thing, Frankenstein, Doctor Fate, Black Orchid, Andrew Bennett et Pandora.

JJ Abrams vient de sortir Star Wars: L’ascension de Skywalker et a des projets très intéressants en cours comme HBO Demimonde. Une série qui suit la bataille du monde contre une force monstrueuse et oppressante.

