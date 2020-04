Joaquin Phoenix et d’autres célébrités contre le documentaire

Bien que Tiger King soit devenu un succès, tout le monde n’est pas satisfait de la publication de ce documentaire. Récemment, de nombreuses célébrités, dont Joaquin Phoenix, ont commencé à collecter des signatures contre cette série de documenta.

Roi tigre Il est devenu l’une des séries les plus populaires de Netflix. Peut-être était-ce la narration de type quarantaine ou feuilleton du documentaire, qui a permis à des centaines d’utilisateurs d’assister à la bataille entre Joe Exotic, Carol Baskin et d’autres Américains en charge des chats. Cependant, le documentaire a également inspiré Joaquin Phoenix et d’autres célébrités pour signer une pétition pour punir l’exploitation des animaux exotiques et les garder comme animaux de compagnie.

Cette initiative visant à créer une pétition avec le Fonds de défense juridique des animaux a été conçue par Gabriela Cowperthwaite, réalisateur du documentaire Blackfish, qui a révélé à quel point la vie des baleines tuées dans le parc à thème Seaworld était triste, incitant les téléspectateurs à mener un boycott contre l’endroit.

Cette femme considère que Roi tigre Il ne fait pas de sensibilisation comme l’a fait son documentaire. Au contraire, beaucoup de gens qui ont vu la récente série docu de Netflix, ils ont hâte de prendre une photo avec un petit tigre. C’est du moins ce que rapporte Los Angeles Time, qui a parlé avec Gabriela.

L’aide de célébrités

Pour cette raison, Gabriela a pris l’initiative de donner une tournure opportune au récit et à l’attention mondiale constante qu’elle reçoit. Tiger King. Il a donc décidé de créer une pétition pour exiger la sécurité publique des grands félins. Cette initiative a attiré l’attention de grandes célébrités hollywoodiennes qui ont déjà collaboré en la signant. Parmi les noms qui ont rejoint cette pétition figurent Glenn Close, Olivia Wilde et Sarah Silverman.

Le cours figure également Joaquin Phoenix, qui nous connaissons est un amoureux fidèle des animaux et les défend à la fois sur scène et hors scène. Rappelez-vous qu’après avoir remporté l’Academy Award pour votre participation à Joker, a profité du moment de son discours pour parler de la liberté des animaux; En plus de cela, il est en constante protestation contre la maltraitance des animaux.