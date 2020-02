Joaquin Phoenix pourrait jouer au capitaine Hook

Après le succès de Joker, Joaquin Phoenix ne pas gagner de prix importants et être sur toutes les lèvres. Il parait, Disney vous prévoyez de faire une action en direct de Peter Pan et Wendy, et l’acteur est une excellente option pour Capitaine Crochet.



Avec son interprétation impeccable dans le Joker, l’acteur Joaquin Phoenix a réussi à captiver les critiques et les téléspectateurs du monde entier. Tel est le cas, qu’il a récemment remporté de nombreux prix du meilleur acteur et a de bonnes chances d’être couronné dans le Oscars 2020. Son succès a conduit à Disney Je pensais faire Captain Hook en direct Peter Pan et Wendy.

Peu de temps après que Disney a annoncé le film PEther Pan et Wendy, il est devenu connu qu’ils envisageaient Margot Robbie faire de Clochette. Maintenant, la rumeur selon laquelle ils sont en pourparlers avec Joaquin Phoenix pour jouer le capitaine Hook lui-même. Cependant, aucune de ces décisions n’est encore officielle, il faudra donc attendre de savoir si ces deux stars du moment décident d’accepter les rôles respectifs.

Le succès de Neverland

Disney est plein d’action en direct. A eu lieu Le Roi Lion, Aladdin, Dumbo et maintenant la bande de mars est sur le point de sortir en mars Mulan. Comme si cela ne suffisait pas, l’entreprise prévoit de poursuivre Peter Pan et Wendy.

Pendant qu’ils montent le projet et que l’équipe de casting essaie de Joaquin Phoenix de oui à Captain HookIl est important de noter que cette histoire a déjà eu plusieurs adaptations avec de vrais acteurs. Du grand Robin Williams et les méchants Dustin Hoffman, au live-action avec Jeremy Sumpter, et tant d’autres.

Tandis que Disney décider comment tirer à nouveau la richesse de cette histoire renommée, Peter Pan et Wendy C’est déjà un fait. Pour l’instant, les fans de ces classiques devraient attendre la première de Mulan, qui sera un live-action plus réaliste, sérieux et avec la bande originale de l’original mais sans être chanté.

