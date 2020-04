Joby Harold reprend le script de la série Obi-Wan Kenobi

Va Variety rapporte que Joby Harold (‘King Arthur: The Legend of Exclibur’) a signé pour écrire le script de la future série Disney + avec Ewan McGregor, «Obi-Wan Kenobi». Harold succède à Hossein Amini qui, selon les médias, a abandonné le projet en janvier. En plus du film King Arthur susmentionné, l’auteur est en charge de l’écriture du scénario du futur film Netflix de Zack Snyder, “ Army of the Dead ”, ainsi que du producteur exécutif de “ John Wick: Chapter 3 – Parabellum ”.

La nouvelle série durera quatre heures, avec des événements ayant lieu huit ans après les événements de ‘Star Wars. Épisode III: La vengeance des Sith ‘, où nous avons vu pour la dernière fois Obi-Wan livrer le bébé Luke Skywalker dans sa ferme à Tatooine. Réalisée par Debborah Chow («The Mandalorian»), la série mettra en vedette la production exécutive de Chow, Amini, McGregor, Kennedy, Tracey Seaward et John Swartz. De son côté, le vice-président exécutif de la production de Lucasfilm, Jason McGatlin, sera coproducteur.

McGregor a endossé le rôle d’Obi-Wan pour la trilogie préquel de Star Wars en 1999, 2002 et 2005, sa dernière apparition en chair et en os dans Star Wars. Épisode III: La vengeance des Sith ‘. Plus tard, l’acteur, qui n’a jamais caché son désir de réinterpréter le personnage, a prêté sa voix pour une petite apparition dans ‘Star Wars: The Force Awakens’ (2015).

Il faut dire qu’il y a deux ans, le réalisateur Stephen Daldryiba réalisait un film indépendant d’Obi-Wan. Cependant, le faible taux brut de “ Han Solo: A Star Wars Story ” en 2018 a entraîné la suspension de ce spin-off de Star Wars et du spin-off de Boba Fett.

Pour le moment, il n’y a aucun détail sur l’emplacement de cette nouvelle série d’Obi-Wan. Certains romans et bandes dessinées de Star Wars ont exploré la vie du personnage sur Tatooine entre les épisodes III et IV, mais d’un autre côté, il y a sa revanche particulière avec Dark Maul dans “ Star Wars Rebels ” .C’est pourquoi, maintenant, toutes les données à le respect n’est que spéculation.