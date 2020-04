Joel McHale animera l’épisode de Tiger King Aftershow sur Netflix

Tiger King obtient en effet un dernier hourra, sous la forme d’un après-show hébergé par Joel McHale. McHale a accédé à son compte Twitter pour annoncer qu’il hébergera Tiger King et moi, qui est un épisode officiel de l’après-spectacle qui sera présenté en première dimanche.

Le nouvel épisode présentera de nouvelles interviews avec l’ancien directeur du zoo de Joe Exotic, John Reinke, le directeur de campagne Joshua Dial, l’ancien mari John Finlay, le directeur du zoo Saff Saffery, le gardien du zoo Erik Cowie, le producteur de télévision Rick Kirkman, et Jeff et Lauren Lowe.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness a fait sensation pour Netflix avec 34,3 millions de téléspectateurs au cours de ses dix premiers jours. Les docuseries sont décrites comme suit:

Parmi les excentriques et les personnalités cultes du monde plus étrange que fictif des grands propriétaires de chats, peu se démarquent plus que Joe Exotic, un polygame et chanteur de country western mulleted et gun-toting qui préside un zoo en bord de route en Oklahoma. Charismatique mais mal orienté, Joe et un groupe incroyable de personnages, dont des piliers de la drogue, des escrocs et des chefs de secte, partagent tous une passion pour les grands félins et le statut et l’attention que leur dangereuse ménagererie recueille. Mais les choses tournent au noir lorsque Carole Baskin, une activiste animale et propriétaire d’un sanctuaire pour les gros chats, menace de les mettre hors tension, attisant une rivalité qui mène finalement à l’arrestation de Joe pour un complot de meurtre pour compte d’autrui, et révèle un conte tordu où la seule chose plus dangereuse qu’un gros chat est son propriétaire.

The Tiger King and I – un Tiger King after show animé par Joel McHale et mettant en vedette de toutes nouvelles interviews avec John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman et Jeff et Lauren Lowe – sera présenté en première le 12 avril. twitter.com/8fbbNdaiDA

