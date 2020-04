John Boyega à Star Wars déteste “Ils voulaient déjà que le film soit embarrassant”

Entre les incohérences et les trous de l’intrigue – qui plus tard ont voulu être corrigés par une romanisation – le dernier opus de la franchise Star Wars a suscité des réactions très défavorables, à la fois du public et des critiques. Cependant, les stars derrière le film sont toujours là pour le défendre de ses détracteurs. Récemment l’acteur John Boyega manifesté sur les réseaux sociaux pour préciser que son expérience avec L’ascension de Skywalker C’était très enrichissant.

Il convient de préciser que le commentaire de Boyega est né dans un contexte qui était principalement étranger à Star Wars. Sur Twitter, l’interprète de Finn a lancé dimanche dernier une publication visant apparemment les internautes qui lui volent son identité sur les réseaux sociaux.

«Si vous prétendez être moi en ligne, envoyez des messages directs avec confiance et charme. Vous les trolls, vous m’embarrassez, mec », raconte le Londonien à la tête d’un GIF apte à maudire.

En réponse, un utilisateur a écrit que cette situation ne pouvait pas être plus honteux que la montée de Skywalker, dénotant ainsi – avec une certaine envie de déranger – une appréciation négative envers le film.

Il est arrivé que Boyega ne soit pas resté silencieux face à “l’attaque” et a exprimé sa haute estime envers le dernier chapitre de la saga Skywalker. Bien qu’il ait reconnu que ce n’était pas sans défauts, il a également laissé entendre qu’il était temps de surmonter la haine envers le film.

Embarrassant? LOL que vous souhaitez. Très satisfaisant, quelques déceptions mais pas si grave. Tout le monde a évolué… .. – John Boyega (@JohnBoyega) 19 avril 2020

Honteux? LOL, tu veux. [Fue] Très enrichissant, avec quelques déceptions mais toujours pas un gros problème. Tout le monde y est déjà parvenu », a répondu l’histrion de 28 ans.

Il y a des jours, Daisy Ridley (Rey) a également brisé le silence sur ses sentiments lors de la réception négative de l’épisode IX. En plus d’avouer qu’il a été difficile de supporter les semaines qui ont suivi la première de ce film culminant, elle a dit qu’elle était confuse par tant de haine parmi les téléspectateurs. Venez ici pour la note complète.