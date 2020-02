John Cena laisse entendre que son personnage n’est pas le méchant de F9, commente les lutteurs de la WWE en franchise

Lors d’une conversation avec ET à Miami vendredi pour les débuts de la bande-annonce F9 et de la fête des fans, John Cena a laissé entendre qu’il n’était pas le méchant du film.

“Nous laisserons cela au public, nous laisserons à la famille Fast du monde entier le soin de décider qui est mauvais et qui est bon”, a déclaré Cena. “Gardez à l’esprit, la bande-annonce montre juste assez pour que vous ayez une tonne de questions – et moi pour ne pouvoir répondre à aucune d’entre elles!”

Le personnage de Cena a été révélé dans la bande-annonce: il incarne Jakob Toretto, le frère de Dom et un maître voleur et assassin recruté par le chiffre de Charlize Theron pour tuer Dom.

Vin Diesel a convenu que les fans devront décider quels personnages sont bons et lesquels sont mauvais.

“C’est juste”, a reconnu Vin Diesel. “Vous allez devoir décider. Comme tous les personnages de cette saga, ils sont multidimensionnels et il n’y a pas de personnages emporte-pièce. Ils ont tous des couches, comme nous l’avons vu … Mais nous sommes tellement excités à ce sujet! “

Cena a également expliqué pourquoi il pense que tant de lutteurs de la WWE se sentent chez eux dans la franchise de films Fast (The Rock, Ronda Rousey et Roman Reigns sont tous apparus dans des films Fast précédents).

«Il y a une certaine passion pour la WWE. Chaque fois que de nouveaux artistes arrivent, nous les évaluons toujours et nous questionnons leur passion », a expliqué Cena. «L’héritage Fast et la famille sont de la même manière. Ils sont très méticuleux dans leurs choix, car il faut être passionné [and] vous devez connaître la responsabilité des fans du monde entier. »

“Je pense donc que c’est un ajustement parfait pour que les Superstars de la WWE rejoignent la famille Fast”, a-t-il déclaré. “Et vice versa! Je pense que beaucoup de membres de la famille Fast feraient de grandes superstars de la WWE! »

Le film s’ouvre le 22 mai.