John Cena pourrait-il jouer à X-O MANOWAR?

L’acteur John Cena partage une publication sur Instagram qui suggère qu’il pourrait jouer à X-O Manowar

Le film de Suicide Squad qui sera créé en 2021, ce sera un nouveau rassemblement des méchants les plus infâmes de DC Comics qui doivent apprendre à travailler ensemble parce qu’ils sont obligés de terminer une mission difficile. L’une des signatures les plus intéressantes pour sa grande distribution est John Cena, le lutteur de la WWE qui a déjà fait ses débuts au cinéma dans des films comme Bourdon, Jouer avec le feu ou Parents par inégaux Et maintenant, il pourrait rejoindre une autre adaptation des personnages de Valiant Comics, X-O Manowar.

L’acteur John Cena Il a téléchargé sur ses images Instagram un autre personnage de Comics, X-O Manowar avec le texte: «Bienvenue sur mon Instagram. Ces images seront publiées sans explication, pour votre interprétation. Profitez-en. “

Dans cet esprit, nous ne pouvons pas dire avec certitude si X-O Manowar est un rôle avec lequel Cena est dans les conversations ou qui l’intéresse tout simplement. Mais avec sa co-star de Rapide et furieux, Vin Diesel chez Injecté de sangCela aurait du sens, et c’est une étude croisée que les patrons pensent probablement être un gros tirage (compte tenu de la réponse critique à Bloodshot, cependant, nous ne sommes pas si sûrs).

L’ancien rédacteur en chef de Valiant Dinesh Shamdasani (et producteur actuel du film Bloodshot) avait précédemment déclaré qu’un film du personnage était en cours de développement, nous devrons donc attendre et voir!

Qui est X-O ​​Manowar?

X-O Manowar (Aric of Dacia) Il a été créé par Jim Shooter, Steve Englehart, Bob Layton et Barry Windsor-Smith pour Valiant Comics. Il a été kidnappé par des extraterrestres dans l’Europe du 5ème siècle et a pris le contrôle de l’une de ses meilleures armes, l’armure X-O Manowar. De retour sur Terre, où des siècles s’étaient écoulés en raison de la relativité espace-temps, il se retrouva barbare dans un monde “civilisé”, heureusement il possédait l’arme la plus avancée de la galaxie.

Que pensez-vous? Aimeriez-vous voir un film de ce personnage Valiant au cinéma, et en plus, avec Vin Diesel jouant Bloodshot? Nous attendons vos commentaires.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.