John Cena révèle le personnage qu’il incarnera dans Suicide Squad

Il y a beaucoup de mystère autour du film Suicide Squad de James Gunn, mais l’acteur John Cena a fait allusion au personnage de DC Comics qu’il jouera.

Le film de Suicide Squad qui sera créé en 2021, ce sera un nouveau rassemblement des méchants les plus infâmes de DC Comics qui doivent apprendre à travailler ensemble parce qu’ils sont obligés de terminer une mission difficile. L’une des signatures les plus intéressantes pour sa grande distribution est John Cena, le lutteur de la WWE qui a déjà fait ses débuts au cinéma dans des films comme Bourdon, Jouer avec le feu ou Parents par inégaux.

L’acteur John Cena Il a téléchargé des images du personnage de DC Comics sur son Instagram X-O Manowar avec le texte: «Bienvenue sur mon Instagram. Ces images seront publiées sans explication, pour votre interprétation. Profitez-en. “

Qui est X-O ​​Manowar?

Tout d’abord, rappelez-vous que James Gunn, le directeur de Suicide Squad (2021)Cela ne le dérange pas de changer l’origine des personnages qu’il met dans ses films. Par exemple, Star Lord joué par Chris Pratt de Guardians of the Galaxy est différent de ce que nous avions lu dans les bandes dessinées. Il n’a jamais été le fils d’EGO. Son père était J’son, l’empereur de Spartax. Le personnage qui donne vie à John Cena demande donc de faire de même.

X-O Manowar (Aric of Dacia) Il a été créé par Jim Shooter, Steve Englehart, Bob Layton et Barry Windsor-Smith pour Valiant Comics. Il a été kidnappé par des extraterrestres dans l’Europe du 5ème siècle et a pris le contrôle de l’une de ses meilleures armes, l’armure X-O Manowar. De retour sur Terre, où des siècles s’étaient écoulés en raison de la relativité espace-temps, il se retrouva barbare dans un monde “civilisé”, heureusement il possédait l’arme la plus avancée de la galaxie.

Donc ce serait génial si John Cena le jouait dans Suicide Squad. Bien qu’il faudrait un film entier pour nous parler de ses origines, même si nous savons que James Gunn sait comment écrire de très bons scripts.

