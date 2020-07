‘John Constantine’ pourrait revenir sur grand écran avec un nouveau film en action réelle

VaComicBook.com rapporte qu’un nouveau film en direct centré sur le personnage de DC Comics,«John Constantine» pourrait voir la lumière dans le futur de la main de Warner Bros. Nous parlons d’un personnage qui a déjà subi de nombreuses adaptations au fil des ans et qui apparaîtra également dans la série qui actuellement J.J. Abrams se développe à partir de «The Dark Justice League» pour HBO Max.

Le média avance également que le nouveau film solo de Constantine est déjà en cours et que le studio, Abrams et Bad Robot suivront le ton de la série HBO Max. En outre, différentes rumeurs placent Keanu Reeves en tant que protagoniste après avoir joué le rôle dans le film de 2005.

Annonces :

Alors que « Constantine » a été initialement fortement critiqué (bien que ses revenus se soient élevés à 230 millions de dollars), la résurgence de l’acteur avec la franchise John Wick, ainsi que les prochains « The Matrix 4 » et « Bill et Ted Face the Music » ‘ont fait considérer à l’étude que l’acteur de 55 ans réinterprète le personnage.

Créé par Alan Moore, Stephen R. Bissette, Rich Veitch et John Totleben, John Constantine est apparu pour la première fois dans « The Saga of Swamp Thing » en juin 1985, pour ensuite avoir sa propre série intitulée « Hellblazer ». Détective infiltré et escroc, Constantine est un gars de la classe ouvrière basé à Londres. Fumeur compulsif, blond (grâce à Sting) et connu pour son cynisme sans limites, il se caractérise par son sarcasme sans expression, ainsi que par sa capacité de manipulation impitoyable. Mais c’est aussi un humaniste passionné, animé par un désir intense de faire le bien.

Enfin, il convient de rappeler que NBC a adapté le personnage pour le petit écran avec Matt Ryan assumant le rôle principal.