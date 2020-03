John Krasinski a déjà des idées pour un troisième film

John Krasinski a déjà des idées pour Un endroit calme Partie III. A Quiet Place a ouvert ses portes le 6 avril 2018 dans les cinémas, à la fois pour les critiques favorables et les critiques des fans. Réalisé par Krasinski, l’original suit une famille dans un monde post-apocalyptique alors qu’ils tentent de survivre à une race de monstres aux capacités auditives extrêmement sensibles. L’utilisation du silence est l’un des éléments du film qui a attiré l’attention des gens. A Quiet Place a également joué Krasinski avec son épouse Emily Blunt en tant que patriarche et matriarche de la famille centrale dans l’histoire. Le film a fait ses débuts à SXSW, et l’excitation autour de sa sortie a aidé A Quiet Place à accumuler plus de 340 millions de dollars au box-office mondial. Le fait que le film ait été tourné pour 17 millions de dollars aurait fait de son théâtre un succès financier encore plus grand.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Maintenant, les fans de la première anticipent la sortie de A Quiet Place Part II. Bien qu’il n’ait pas encore ouvert aux États-Unis, avec une sortie prévue le 20 mars 2020, les premières projections ont suscité des réactions très favorables. Les gens qui ont eu la chance d’attraper la deuxième partie se sont tournés vers les médias sociaux, décrivant le film comme un thriller d’horreur tendu qui ne manquera pas de satisfaire l’appétit de ceux qui ont aimé le premier. Krasinski a continué en tant que réalisateur de cet épisode, et le film sera à nouveau distribué par Paramount Pictures. Il y a d’autres bonnes nouvelles pour la suite en ce qui concerne son succès financier, car A Quiet Place Part II est prévu pour un week-end d’ouverture de 60 millions de dollars.

Connexe: Tout ce que nous savons sur un endroit calme 2

Dans une interview avec Collider, Krasinski a révélé qu’il avait déjà des idées pour A Quiet Place Part III. Contrairement à son expérience sur le premier film, Krasinski a parlé de penser déjà à en faire un autre lors du tournage de la partie II. Krasinski a déclaré: “C’est intéressant, je n’avais vraiment pas pensé à une seconde quand je faisais la première. Cependant, j’avais vraiment ces questions pendant que je le faisais. » Il est même allé jusqu’à écrire des notes pour lui-même au cas où une troisième partie serait jamais faite.

Krasinski a également partagé son point de vue sur la façon dont il voit un troisième opus s’intégrer dans l’univers de A Quiet Place. Il voit une trilogie comme une progression naturelle de l’histoire du monde qu’il a créé. Il a également noté que Blunt a comparé la franchise à une série de livres et comment A Quiet Place Part II s’intègre comme une deuxième partie à un arc de trois étages. Un troisième film servirait de conclusion naturelle.

Compte tenu de l’acclamation de A Quiet Place et des premières réactions positives à A Quiet Place Part II, il est excitant de penser que le public aura encore plus de temps pour découvrir l’univers de cette propriété. Un endroit calme était saisissant dans la façon dont il racontait son histoire, utilisant le silence comme un moyen de susciter la peur et la tension du spectateur. Cela lui donnait l’impression d’être sa propre pièce de cinéma unique. Krasinski a apparemment transporté cette énergie dans la seconde, compte tenu des premières réactions, et s’il est capable de faire de même avec le potentiel Un endroit calme Partie III, le public pourrait être en magasin pour l’une des trilogies les plus mémorables de l’histoire du cinéma.

En savoir plus: La bande-annonce de Don’t Speak taquine une version maquette sur un endroit calme

Source: collisionneur

Dates de sortie clés

Un endroit calme, partie II (2020)Date de sortie: 20 mars 2020

Tom Hanks annonce sur Twitter qu’il a été testé positif pour le coronavirus

A propos de l’auteur

Scott Wooldridge est un écrivain basé à Westlake Village, en Californie. Diplômé du programme d’histoire de l’UCLA, Scott est un passionné de divertissement avec son propre blog qui passe en revue les derniers films et émissions de télévision. Que ce soit des superproductions à gros budget ou des petites indéfinies, il aime tout. Il joue au tennis, cuisine et est citoyen de trois pays différents (États-Unis, Italie, Suisse).

En savoir plus sur Scott Wooldridge