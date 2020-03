John Krasinski dit qu’un endroit calme est plus effrayant que la partie II

Dans une interview avec Extra Butter (via Joblo), le réalisateur de A Quiet Place Part II, John Krasinski, a déclaré que la suite serait encore plus effrayante que l’original.

Il a dit: “Je pense que tu vas vraiment avoir peur. Je veux dire que la vérité est, je pense encore une fois organiquement, vous avez plus peur parce que vous vous souciez de ces personnages. Dans le premier film, tu apprenais à les connaître. Maintenant que vous les connaissez, vous ne voulez pas que quelque chose leur arrive. Le son est beaucoup plus intense parce que vous connaissez les règles du son. Et mon but était donc de faire participer le public au film. »

Le film devait initialement sortir le 20 mars, mais la pandémie de coronavirus en cours a entraîné son retrait avec toutes les autres sorties de grands films.