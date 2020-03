John Krasinski pense déjà à un troisième opus de ‘A Quiet Place’ …

Lors de la promotion de la suite du film d’horreur Paramount Pictures, ‘A Quiet Place 2’, John Krasinski a révélé que la chose ne s’arrêtera pas là, car il a déjà quelques idées pour continuer cette histoire dans laquelle la famille Abbot doit faire face aux dangers du monde extérieur alors qu’ils se battent tranquillement pour survivre.

“C’est intéressant, je n’avais vraiment pas pensé à une deuxième partie quand je faisais la première partie. Cependant, toutes ces questions se sont posées. J’ai toujours pensé:” Ne serait-ce pas génial si nous pouvions explorer où tout cela mène? Qui est de l’autre côté? ” Mais je n’ai jamais pensé qu’il y aurait une suite. Cette fois, quand mon cerveau a commencé à divaguer avec des questions sur ce que cela signifierait plus tard, j’ai commencé à écrire des notes au cas où je devrais me préparer pour un tiers. “

Par conséquent et si la première du deuxième opus le 20 mars se déroule comme prévu lors de son ouverture finale, il semble très possible que ces notes prises par l’acteur, le réalisateur et le scénariste se terminent dans un troisième film de la série. . Avec Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds et John Krasinski, rappelons-nous que la première partie de 2018 a fini par rapporter 333 millions de dollars au box-office mondial.

