John Krasinski peut-il sauver la franchise Fantastic Four Film?

Vous devez frapper quand le fer est chaud et en ce moment, Hollywood est chaud pour John Krasinski est chaud. Il a réalisé quelques interviews récemment et a clairement montré qu’il était intéressé par une certaine propriété de super-héros.

Espérons que Marvel y prête attention.

Tout d’abord, revenons en arrière et rappelons-nous que le dernier redémarrage de Fantastic Four a bombardé massivement avec un montant modeste de 25,6 millions de dollars le week-end d’ouverture. Il a été saccagé par les critiques et les fans.

Fox souhaitait depuis longtemps transformer les Fantastic Four en une franchise solide, mais leur dernier effort a eu un coût de production de 120 millions de dollars et des millions de dollars supplémentaires en coûts de marketing. Vous ne pouvez investir que tant d’argent dans un effort perdu. “Cela s’est transformé en cauchemar pour Fox”, a déclaré Jeff Bock à l’époque, un analyste des relations avec les exposants. “Tout ce qui pouvait mal tourner s’est mal passé et tout s’est effondré.”

Pourtant, les Fantastic Four sont une propriété qui a des tonnes de potentiel et maintenant qu’il est de retour à Marvel, ce n’est qu’une question de temps avant que (espérons-le) nous obtenions un film approprié qui rende justice à la bande dessinée. Marvel a une expérience éprouvée avec ses propriétés et nous pouvons supposer avoir une sorte de plan pour introduire les X-Men et FF dans leur univers cinématographique.

Ce qui nous amène à John.

«J’étais sur le point d’entrer dans le pire jeu de mots de tous les temps, mais je me disais que c’est un rôle fantastique. Ce serait génial », a déclaré Krasinski dans une interview avec Esquire. “Marvel a écrit le livre de jeu sur le secret et le genre impressionnant de laïcs alléchants et attend que tout soit annoncé. Je ne suis pas engagé dans le rôle ou quoi que ce soit, mais je ne sais pas quand ils le font. Mais si et quand ils le font, j’adorerais leur en parler. »

Vouloir plus? “J’adorerais être dans l’univers Marvel”, a-t-il déclaré à Total Film. «J’adore ces films parce qu’ils sont amusants, mais je pense aussi qu’ils sont vraiment bien faits. Et certainement beaucoup de mes amis sont dans ces films. Je ne sais pas quoi [Marvel] pensent. Mais s’ils me considèrent pour M. Fantastic, continuez à me considérer parce que j’adorerais ça. »

Assez drôle, ce serait la deuxième chance de Krasinski à un rôle Marvel après avoir fait une offre sur Captain America. «Les gens ont le sentiment que certains d’entre nous sont incroyablement compétitifs. Je connais Chris depuis toujours », a-t-il déclaré. «Donc, dès qu’ils ont dit que Chris Evans avait obtenu le rôle, j’étais comme, ouais, regarde ce gars. Vous plaisantez j’espère? Il est Captain America. Et je viens de voir Chris il y a quelques semaines et nous en rions encore. J’ai dit: «J’adore que vous vous retiriez dans mon rôle.» »

John serait un grand monsieur fantastique. Il a le look et les rôles d’acteur pour donner vie au rôle d’une manière qui n’a jamais été faite dans les films auparavant. Il a un charisme qui le ferait fonctionner et pourrait tenir le sien à l’écran avec les autres éléments de l’univers cinématographique Marvel.

Le Fantastic Four n’est pas un concept difficile. Le matériel source a été lancé en 1961, créé par Stan Lee et l’artiste Jack Kirby en réponse à la Justice League de DC. Contrairement à la plupart des autres équipes de super-héros, les Fantastic Four étaient une unité familiale composée du brillant inventeur Reed Richards, de sa petite amie Sue Storm, de son frère sexy Johnny et de la colocataire et meilleur ami de Reed, Ben Grimm. Dans l’histoire d’origine, un voyage dans l’espace et une rencontre avec des rayons cosmiques ont donné à Reed, Sue, Ben et Johnny des capacités surhumaines. Dans des récits ultérieurs comme l’Ultimate Fantastic Four des années 2000, les quatre (et le némésis Doctor Doom) acquièrent leurs pouvoirs d’une manière très différente.

C’est un projet facile à réaliser et avec John attaché, il pourrait exciter les fans hardcore et le grand public.

Quelles sont vos pensées?