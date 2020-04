John Krasinski s’apprête à signer pour Marvel Studios

Partager

L’acteur et réalisateur John Krasinski a eu quelques réunions avec Marvel Studios pour représenter l’un de ses grands super-héros.

Ce n’est un secret pour personne que l’acteur John Krasinski serait très intéressé à apparaître dans le Marvel Studios Cinematic Universe comme Reed Richards des Quatre Fantastiques. De plus, le studio de cinéma souhaite également le signer, sans oublier que les fans croient que c’est la meilleure option pour mener le redémarrage de ces personnages. C’est donc quelque chose qui risque de se produire et qui serait plus près de se réaliser que nous ne le pensons.

Au cours de ces jours de confinement en raison de la pandémie mondiale que le Coronavirus a créée, l’acteur John Krasinski a eu des réunions avec Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios, qui auraient été très positives. Depuis, ils ont essayé “plusieurs projets”.

Marvel Studios n’a pas encore annoncé officiellement un redémarrage des Fantastic Four, mais il est sur le point de se développer. De plus, ce ne serait pas la première fois que le studio choisit un acteur pour un projet qui ne dispose pas d’une équipe créative complète. Sans oublier que s’ils signent John Krasinski probablement sa femme dans la vraie vie, l’actrice Emily Blunt, cela pourrait aussi être dans le film Sue Storm.

En attendant la première de ‘A Quiet Place 2’.

John Krasinski et Emily Blunt Ils n’ont pas encore publié la suite du hit d’horreur de 2018. Il devait sortir en salles il y a quelques semaines, mais encore une fois à cause du Coronavirus, ils ont dû déplacer la date. Dans ces films, ils ont montré qu’ils travaillaient très bien ensemble et qu’ils feraient sûrement un travail parfait pour donner vie aux héros de la bande dessinée.

Marvel Studios, après avoir reporté VIuda Negra en novembre et déplacé Los Eternos en 2021, doit avoir un impact sur le monde avec une annonce qui augmente le moral des fans et la signature de John Krasinski et Emily Blunt, pour jouer Reed Richards et Sue Storm, serait la parfaite nouvelle.

