John Krasinski se penche sur la possibilité d’un troisième film dans un endroit calme

Nous sommes encore à quelques mois de A Quiet Place Part II, mais le scénariste / réalisateur John Krasinksi parle de la possibilité d’un troisième film. Krasinski s’est entretenu avec Total Film Magazine (par Games Radar au sujet du film à venir et a été demandé s’il y avait des plans pour une troisième entrée.

«J’ai installé quelques petits petits œufs de Pâques dans II qui expliquent non seulement [Part I], mais permettrait plus de mythologie », a déclaré Krasinski. “Mais, étant un catholique de Boston, je ne peux pas me dire” Ouais, bien sûr, il y en aura un troisième! “Non, pas du tout … Je n’ai pas entendu du studio qu’ils voulaient un troisième. Mais la bonne nouvelle est que le studio et moi sommes sur la même longueur d’onde en ce que ce n’est pas une de ces franchises où nous continuons à les pomper s’ils font de l’argent. Je pense que nous avons prouvé qu’il s’agit d’une idée originale qui est vraiment appréciée des gens d’une manière qui… je ne veux pas briser cette promesse. »

Krasinski a noté qu’il ne l’avait pas exclu, en disant: «Mais si je pouvais penser à un moyen de continuer ce monde aussi élégamment que les gens le méritent, parce qu’ils m’ont donné leur confiance en regardant ce film et en aimant ce film autant qu’ils fait? Sûr. Mais si vous demandez: est-ce que je pense que je pourrais juste en faire un troisième, juste faire un troisième? En aucune façon.”

A Quiet Place Part II devrait sortir le 20 mars 2020. Il met en vedette Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy et Djimon Hounsou et est décrit comme suit:

Suite aux événements meurtriers à la maison, la famille Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) doit désormais faire face aux terreurs du monde extérieur alors qu’elle poursuit son combat pour sa survie en silence. Contraints de s’aventurer dans l’inconnu, ils réalisent rapidement que les créatures qui chassent par le son ne sont pas les seules menaces qui se cachent au-delà du chemin de sable.